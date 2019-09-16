2019-09-20T19:25:08+03:00
Общество

Новая школа на 1100 мест появится в Чите

Она станет самым крупным образовательным учреждением в крае
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Строят фундамент новой школы. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского краяСтроят фундамент новой школы. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края
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Школа появится рядом с новым микрорайоном Октябрьский. Сейчас он активно застраивается. Компания-подрядчик «Региональное управление строительства» приступила к подготовке фундамента, сообщили "КП" в пресс-службе правительства Забайкальского края

«На сегодняшний день эта школа станет самой большой в столице Забайкалья. Здание возводят по типовому проекту школы построенной в Краснодаре», - рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Виктор Паздников.

Школа будет трехэтажной, состоять из пяти блоков, в которым будут располагаться актовый и два спортивных зала, зоны отдыха, медпункт. На пришкольной территории оборудуют спортивные зоны с площадками для футбола и других игр. Школа заработает в 2020 году. Кстати, эта школа станет первым общеобразовательным учреждением в Чите, построенным за последние 30 лет. Такое большое образовательное учреждение просто необходимо Октябрьскому району, в котором проживает около 5 тысяч человек и строиться еще четыре высотных многоквартирных дома.

Отметим, что инфраструктура в сфере образования Забайкальского края продолжает развиваться. В 2019 году в селе Большая Тура Карымского района построили школу-детский сад на 156 учеников и 75 дошколят. На подходе заключение контракта на завершение строительства школы в поселке Баляга Петровск-Забайкальского района. На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию школы-детского сада на 620 человек в поселке Могзон Хилокского района. В Чите уже началось строительство детского сада на 192 воспитанника, а в 2020 году построят еще один детсад на 120 мест. Также идет масштабная работа по строительству яслей. В этом году в Забайкалье уже заработали 16 корпусов. До конца года власти запустят в работу ещё 17 пристроек. В 2020 году появится 25 таких пристроек на 964 места. В 2021 году откроется 13 яслей.

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