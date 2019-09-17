2019-09-20T19:25:08+03:00
Общество

Более 53 тысяч неработающих пенсионеров Забайкалья в 2020 году получат социальную доплату

Такую инициативу в правительство края внес губернатор Александр Осипов
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Таким образом, доходы старшего поколения будут достигать величины краевого прожиточного минимума на 2020 год. Такое решение было принято на внеочередном заседании краевого парламента, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Величина прожиточного минимума пенсионеров в следующем году составит 9829 рублей. То есть она вырастет на тысячу рублей по сравнению с этим годом. Эта сумма на 11,2 % выше федеральной величины, и на 5,6 % выше прогнозной по России. Кроме того, Забайкалье в этом году впервые выходит на региональную социальную доплату – региону будет компенсироваться более 94% расходов из федерального бюджета.

По прогнозам регионального отделения Пенсионного фонда, в Забайкалье проживает 53,4 тысячи неработающих пенсионеров, которые получают пенсии меньше прожиточного минимума. Все они в 2020 году будут получать социальную доплату в среднем в размере 2,3 тысячи рублей. В итоге годовой объем расходов в 2020 году на социальную доплату составит более 1,5 миллиарда рублей. Из них 6% будут выплачиваться за счет регионального бюджета.

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