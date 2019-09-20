Российское шампанское помогают делать дроны

У нас привыкли думать, что вино российского происхождения не совсем и вино, а уж до французского ему как до Луны. Кто-то считает, что наше шампанское делают чуть ли не из порошка. При этом в СССР, где все шампанское было только «Советским», вина пили больше, чем пива. Под шашлычок, вспоминают специалисты, вино шло только так. Теперь, с сожалением констатируют эксперты, Россия — пивная страна. Но отечественные виноделы рук не опускают. И на деле доказывают, что мы имеем все возможности делать качественные российские вина, тем самым повышать на него спрос качественно.

Отечественные виноделы рук не опускаютФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

И антисанкции в помощь. Да меры господдержки. Впрочем, до западных дотаций нам пока далеко. В Европе безвозмездно возмещается 2/3 затрат на высадку. А во Франции виноделам оплачивают 50% от стоимости оборудования.

По прогнозам Вадима Дробиза, главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, полностью заместить импортный виноматериал (вино, не разлитое в бутылки) мы сможем к 2030 году. За последние 6 лет мы уже вдвое сократили ввоз сырья из Испании, Украины, ЮАР, Молдовы, Узбекистана и Уругвая.

На сегодня в стране производят 750 миллионов литров вина в год, примерно половина из которого изготовлена из импортного переработанного винограда.

Шампанское — главное украшение праздников. Напиток свадеб, дней рождения и всяческих побед, в нашей стране любят миллионы. А как именно его производят? Главное, может ли российское вино быть хорошим по определению? В поисках ответа на этот вопрос «Комсомолка» отправилась на «Абрау-Дюрсо» - старейшее винодельческое предприятие страны. Эта винодельня со 150-летней историей одна из крупнейших в стране. Ее продукция занимает 19% российского рынка и успешно экспортируется в 20 стран мира, среди которых Германия, страны Прибалтики, Кипр, Казахстан и даже Великобритания.

Начнем с самих виноградников. На одном гектаре растет 4000 кустов с четкой шириной между рядками в 2,5 метра. Удивительно, но этот хлипкий на вид куст может плодоносить 40 лет. Как во Франции. Зависит от того, как ухаживают. В Абрау-Дюрсо есть два участка с растениями возрастом 35 лет. Но предприятию с богатой советской историей в наследство остались сотни гектаров непригодных запущенный виноградников. Пришлось выкорчевать и засеивать земли заново.

Молодые виноградники под Анапой высажены в 2019 годуФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Если один сезон виноградник не обрабатывать, его нужно восстанавливать два года, если не заботиться о нем два сезона, растение можно корчевать.

И надо бы знать, что виноградник начинает плодоносить на 5-6 год. Часть новых виноградников уже дает урожай. И его в этом году хватило на рекорд.

А это уже урожайные в легендарном селе Абрау-ДюрсоФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

- Перед вами Рислинг Рейнский — виноград, который высаживался на этой местности еще с царских времен. И мы продолжает традиции, - рассказывает главный виноградарь «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков. - Мы добавляем его почти везде.

Главные виноградарь предприятия показывает корреспонденту «КП», как орудовать секатором по лозеФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Специалист объяснил мне, впервые держащей секатор, как правильно срезать грозди, чтобы не повредить куст, а заодно систему орошения. Нужна ловкость и зоркий глаз. А еще шляпу и литр крема от загара — солнце шпарит дай Бог!

Бросать срезанные ягоды в тару нельзя, только класть, чтобы не повредить. И кладут их только в малые корзины по 20 кг. Чтобы не грозди не мялись. За 7 минут работы на плантации мне удалось собрать два килограмма винограда. Правда, с такими объемами не заработать. За них бы мне заплатили 5 рублей. Если собрать меньше 350 килограмм, один будет стоит 2,6 руб., от 351 идет ставка — 2,9 руб. за кило.

В таком ящике 20 кило винограда. Ящики намеренно небольшие, чтобы ягоды не подавилисьФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

- А сколько винограда собирают за смену? - интересуюсь у сборщицы Светланы, которая 20 лет работает на виноградниках.

- В этом году по 500-600 кг, - рассказывает она. - Это не очень много. У нас и по 800 собирают. Мой рабочий день длится с 6 до 15. Не успеваю — задерживаюсь, дорезаю свой ряд и домой. Когда урожай, мы работаем все выходные, за это нам потом дают отгулы. Урожай раньше собирали два месяца, теперь в два раза быстрее, потому что больше народу работает — 400 человек.

Сборщица Светлана (в цветастой футболке) работает на виноградниках уже 20 летФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

По словам Светланы, на плантациях трудятся сборщики из близлежащих поселков, также приезжают сборщики из Дагестана, Ростовской области и даже из Луганска.

Вместе с Рислингом в Абрау-Дюрсо выращивают классический Шардоне — он занимает половину всех площадей, а также Каберне.

Но именно посадка Рислинга тут самая технологичная. Чтобы все росло правильно, под углом устанавливаются специальные деревянные шпалеры, которые можно регулировать.

Когда-то полив тут был машинным, теперь есть целая система капельного орошения виноградников. Протянута на 200 га. Обошлась дорого — 400 тысяч рублей на гектар. Примерно столько же стоит засадить один гектар саженцами. И именно благодаря этим, кстати, иностранным трубкам для полива (в России такие пока не производят), подтянутым к каждому кусту, в этом году собрали винограда в 2,5 раза больше, чем в прошлом — 16 тонн с гектара. В Абрау хвастают, что такого масштаба систем в России нет ни у кого.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказывает, что повысить урожайность до рекордной помогли в том числе эти самые трубки — современная система орошенияФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

- Мы настолько увеличили урожайность, что за сезон 2019 года собрали 5 053 тонны винограда, - торжественно объявил главный виноградарь Ермаков и на последних 10 ящиках ягоды закрыл сезон сбора. - Средний урожай с гектара - 10,5 тонн против 8 тонн в прошлом году. Это абсолютный рекорд.

Кстати, владелец есть виноград прямо на поле на будущее нам не рекомендовал. До старта сбора урожая употреблять виноград нельзя вообще. За две недели перед началом сбора кусты перестают опрыскивать от вредителей, только тогда он становится безопасным и для переработки, и для еды. Разве что ополоснуть от пыли не помешает. Меня, к слову, пыль не остановила.

Но больше всего поразила еще одна самая, пожалуй, инновационная система. Она невероятно упрощает жизнь трудолюбивых виноградарей. Над виноградниками летают дроны, которые способны отследить каждый куст и в реальном времени выдать на экраны аппаратной информацию о том, требует ли растение дополнительного полива, нужны ли ему удобрения и прочее.

- Дрон обозначает куст цветом. Если зеленый, то все в порядке, оранжевый — требует внимания, красный — куст погибает, - объясняет Павел Титов. - Беспилотники следят даже за засоленностью почвы. То есть вместо того, чтобы виноградарю обходить всю территорию и изучать каждый куст, дрон летит и эффективно выявляет проблемы.

Беспилотник настолько совершенен, что может сообщить, сколько в виноградинке сахара, отсканировав его. Кстати, делают летательные аппараты наши российские разработчики. Пока подобные технологии используют единичные заокеанские производства.

Высаживать культуру в таких жарких регионах уже полтора века назад начали неслучайно.

- Шапманисты всегда ищут кислотность — сильнее ароматность, - продолжает Титов. - Чем больше виноградник мучается, тем больше отдает. За этим и ищут бедные почвы.

Чтобы не было сомнений в том, из чего делают вино, сомелье дал продегустировать нам сначала сок, затем несколько винных материалов, а потом и само вино. И откуда взялись рассказы по порошок?

Вином зовется только то, что разлито по бутылкам и упакованоФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

- Почему вино стали делать из винограда? - объясняет президент «Абрау-Дюрсо». - Эта зараза бродит. Почему виноград стал источником первого алкоголя? Это дико активная среда. И выдержать ее в состоянии сока месяц — тяжело даже в заморозке.

Сок это другими словами сусло. Там нет алкоголя. Винный материал — это уже забродивший неотфильтрованный и недодержанный напиток, не разлитый по бутылкам, и не оформленный. На вкус напоминает квас, только алкогольно-виноградный. Чем слаще материал, тем ближе момент начала брожения. Когда сахар не чувствуется, брожение завершено. Вино - конечный продукт, который мы видим на прилавках.

Это вино премиум-класса. Его по особой технологии выдерживают в бутылкахФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Корреспондент "КП" отправилась на старейшую винодельню, чтобы выяснить, может ли российское вино быть хорошим по определениюФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Часть винного материала держат в бочках, часть в бутылках, причем по несколько лет. Это шампанское премиум.

Самое ходовое держат в гигантских металлических емкостяхФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Пробовали мы лучшее российское игристое вино 2018 года - Виктор Дравеньи Брют. https://www.kp.ru/daily/26924/3972050/

Уже несколько лет за качество вина «Абрау-Дюрсо» отвечает потомственный французский винодел Жорж Бланк. Француз ради дела всей своей жизни в России не только работает, Бланк сюда переехал. И именно он методично доказывает, что российские вина могут быть хорошими, побеждая с продуктом на конкурсах. Неслучайно наше шампанское все с большим с удовольствием признают как в стране, так и за границей.

В прошлом веке виноградники «Абрау-Дюрсо» росли вокруг живописного озера Абрау. Но из-за опрыскивания медным купоросом его экология оказалась под угрозой и посадки перенесли на другие близлежащие территорииФото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

С недавнего времени озеро силами владельцев предприятия облагорожено. А по ночам туристов развлекают поющие фонтаны.

- За последний век винная индустрия изменилась полностью, - подытоживает Павел Титов. - Теперь, к примеру, есть такие прессы, которые позволяют не повредить кожицу. Чтобы вы понимали, в белом игристом вине 2/3 виноматериала из красных сортов винограда. Времена из фильмов с Челентано ушли безвозвратно. Мы, кстати, предлагаем гостям давить виноград как в «Укрощении строптивого», но результат трудов они должны будут забрать с собой.

По словам руководителя винзавода, рентабельность российского виноделия одна из самых высоких в мире.

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