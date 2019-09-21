2019-09-20T22:17:39+03:00
Спорт

Тамбов - Ростов 21 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Тамбов" сыграет против "Ростова" на своем поле."Тамбов" сыграет против "Ростова" на своем поле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Ростова" после успешного поединка с "Ахматом" в понедельник на своем поле сыграют встречу в гостях. Они едут к ФК "Тамбов" в Саранск, который в этом сезоне весьма грозен в матчах с топ-клубами. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Тамбов - Ростов 21 сентября 2019.

Статистика личных встреч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019

Команды еще ни разу не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019

Победит "Ростов" в этой игре.

Прогноз на матч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019

У "Ростова" более предпочтительные шансы на победу.

Время начала матча Тамбов - Ростов 21 сентября 2019

Матч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Тамбов - Ростов 21 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Тамбов - Ростов можно посмотреть 21 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Тамбов - Ростов 21 сентября 2019

Трансляция матча Тамбов - Ростов 21 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Тамбов - Ростов 21 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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