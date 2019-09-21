В школах введут обязательные горячие обеды

В российских школах собрались организовать нормальное питание! Депутаты Госдумы предложили ввести в детсадах и младших классах школ обязательные горячие обеды. Идею поддержали представители сразу нескольких фракций: над законопроектом потрудились лидеры «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

- Здоровье детей - приоритет и родителей, и государства, - рассказал Вячеслав Володин. - И мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием. Наш законопроект вводит сам термин «здоровое питание», устанавливает его основные принципы и особенности школьного питания.

Кроме того, в новом законопроекте предусмотрены и дополнительные субсидии из федерального бюджета на оплату школьного питания. Пока регионы сами устанавливают, кто может питаться в школах бесплатно - в основном это дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также сироты. Всем прочим приходится покупать супы и каши за свой счет. Однако с учетом новых субсидий список льготников могут расширить.

Напомним, в 2017 и 2018 годах Министерство просвещения проводило большой мониторинг школьного питания. Обнаружилось, что почти две трети учеников питаются в школе только 1 раз, хотя проводят в на уроках, продленке и дополнительных занятиях почти весь день. Так что сейчас основу школьного рациона составляют булки и сосиски в тесте.