2019-09-23T12:48:23+03:00
Общество

Пенсионная реформа здорового человека

Пенсионная система и проблема ее реформирования относятся к числу наиболее острых и болезненных вопросов, которые касаются практически каждого человека
Никиты Исаев, Директор института актуальной экономики, политолог, экономист.
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Нитита Исаев. Фото: facebook.com/nikita.isaev.3Нитита Исаев. Фото: facebook.com/nikita.isaev.3
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И хотя эта тема, за исключением повышения пенсионного возраста, не вызывает особого резонанса в обществе, на улице, на выборах, не является основным триггером настроений, именно она и связанные с ней риски будут определять развитие страны в ближайшие десятилетия.

Идея накопительной пенсии, которую запустили в 2002-м году, заморозили в 2014-м и не разморозили до сих пор, оказалась дискредитированной серией этих заморозок. Но и изначально она несла в себе ряд существенных недостатков. Во-первых, негосударственные пенсионные фонды (НФП), которые должны были управлять взносами на накопительную часть пенсии, создавались крупными финансово-промышленными группами и во главу угла ставили достижение интересов своих акционеров, а не клиентов. Во-вторых, имел место конфликт интересов: в то время, как для пенсионера важна долгосрочная доходность активов, НПФ и управляющие компании заинтересованы в том, чтобы ежегодно получать свое комиссионное вознаграждение. В-третьих, из двух сотен НПФ, работавших в 2002 году, к настоящему времени осталось четыре десятка.

Разумеется, все это существенно подорвало и без того невысокое доверие потенциальных пенсионеров к российским финансовым институтам, а после реформы с поднятием пенсионного возраста – и подавно. На фоне роста недоверия и возмущения этой реформой правительство даже было вынуждено отложить обсуждение реформы накопительной пенсии. Как результат всего этого – уровень участия людей в формировании своих пенсионных доходов очень низок. Тем не менее, вопрос индивидуальных пенсионных накоплений остается актуальным. Для людей – как реальная возможность роста пенсий, для экономики государства – как источник «длинных» денег.

Поэтому Минфин выступил с инициативой нового инструмента для формирования добровольной накопительной пенсии, который получил название «Гарантированный пенсионный продукт». И кажется на этот раз у правительства действительно получилось что-то удачное. Главные отличия нового проекта от предыдущей накопительной системы – добровольность участия и гарантия со стороны государства сохранения всех накопленных средств. Новая система должна дать будущим пенсионерам реальную возможность создать себе дополнительные источники пенсионного дохода на базе негосударственного пенсионного обеспечения, но при государственной гарантии и стимулирующей поддержке.

Изменения не затрагивают существующую двухуровневую систему, состоящую из государственного пенсионного обеспечения и выплат по обязательному пенсионному страхованию, она для всех останется такой же, как была. А если человек захочет самостоятельно дополнительно накопить на старость, он сможет воспользоваться «Гарантированным пенсионным продуктом». Отличие этой системы от обычного банковского депозита прежде всего в том, что ни один банк не даст гарантию по вкладу выше 1,4 миллиона рублей, а в данном случае государство гарантирует возврат всех вложенных денег. Деньги при этом будут размещаться только в тех пенсионных фондах, которые Центробанк допустит к работе с гарантированными пенсионными планами, установив специальный надзор за их устойчивостью.

Дополнительным стимулом вкладывать деньги по новой программе должно еще одно новшество – взносы, не превышающие 6% от зарплаты, освобождаются от налога на доходы физических лиц. Да и оперировать своими деньгами человек сможет намного свободнее, чем при накопительной пенсионной системе. Он сможет в любой момент приостанавливать выплаты и менять по своему усмотрению процент отчислений. На этот план можно будет перевести и другие сбережения, накопленные в системе негосударственных пенсионных фондов.

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также эти пенсионные сбережения можно будет передавать по наследству, а в некоторых случаях, например, для оплаты дорогостоящего лечения, – и забрать до наступления пенсионного возраста.

Такая схема уже поддержана специалистами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что предложенные Минфином «система гарантированная, добровольный продукт - это большое продвижение вперед.». Глава ПФР Антон Дроздов так же считает, что «плюсами этого предложения является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями». По словам Дроздова, новая система позволит повысить «пенсионные права людей».

Все детали законопроекта еще не опубликованы. Они станут достоянием гласности после его доработки Минфином, Центробанком и Минтрудом, но уже известно, что стартовать новый механизм пенсионных накоплений должен в январе 2021 года. Тогда у нас будет возможность убедится, насколько качественным и востребованным окажется «гарантированный пенсионный продукт».

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