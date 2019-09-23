2019-09-23T12:37:59+03:00
Свое дело

Московский экспорт IT-услуг составил почти 600 млн долларов

Московские компании поставляют свои IT-услуги более чем в 140 стран мира. Основной экспорт приходится на США, Англию, Кипр, Германию и Ирландию
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По итогам I квартала 2019 года объем экспорта российских IT-услуг составил 1,2 млрд долларов. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москва занимает в структуре экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг более 47%. В январе-марте этого года объем экспорта IT-услуг московскими компаниями составил 587 млн долларов.

На втором месте по объему экспорта - Санкт-Петербург (267 млн $ - 21,7% от экспорта РФ), на третьем - Нижегородская область (29 млн $ или 2,3%). Следом идут Московская (28 млн $ или 2,3%) и Новосибирская (18 млн $ или 1,5%) области. Экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг из других регионов РФ составил 302 млн $ или 24,5% от общероссийского экспорта.

Как отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, столичные власти оказывают компаниям-экспортерам существенную поддержку.

«Развитие экспорта IT-услуг является одним из важных направлений деятельности Московского экспортного центра. Так, с 6 по 10 октября 2019 года столичные компании примут участие в крупнейшей выставке IT сферы в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии – GITEX Technology Week. На коллективном стенде «Made in Moscow» будут представлены 18 компаний, 15 из которых являются именно поставщиками IT-услуг», - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия экспортирует свои телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги более чем в 140 стран мира. В топ-5 стран-импортеров российских IT-услуг входят США, Великобритания, Кипр, Германия и Ирландия.

Также в качестве одной из мер поддержки компаний-экспортеров в этом году Московский экспортный центр запустил «экспортный калькулятор”» - аналитический инструмент, который позволяет оценить потенциальный рынок сбыта. Калькулятор МЭЦ, в отличие от других онлайн-инструментов, основан на данных исследований реальных кейсов и оценивает конкретный эффект на операционную деятельность компаний, а не только параметры внешнеторговой деятельности. Разработка позволяет компаниям заранее оценить возможный экономический эффект от выхода на зарубежные рынки.

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