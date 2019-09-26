Про сбор макулатуры

- Куницина - 15 килограмм! – гордо звякает сообщение в школьном чате в Вотсаппе.

- Карапетян тоже 15,- обиженно откликается второе.

- А завтра можно принести? Опилкины не успели…

- Нет, только сегодня до 8.00!

Это они – о макулатуре. С 16-го года в нашей школе ежегодно происходит реинкарнация советского прошлого: стоит «Газель», бегают бодрые «пионэры» с перевязанными бечевкой тюками, родители побогаче подвозят пачки газет на джипах. Чисто маевка.

Я не участвую в «маевке». Бумажного хлама у меня нет, а весь, который появляется, я выбрасываю немедленно, в ежедневном режиме, потому что места для хранения мусора в маленькой квартире тоже как-то не особо.

Не знаю, чем меня можно замотивировать год терпеть дискомфорт, чтобы отнести скопившуюся тонну отходов не на помойку, а на школьный двор…

Стоит «Газель», бегают бодрые «пионэры» с перевязанными бечевкой тюками...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

А, нет, вру. Знаю.

В 16-м, когда все происходило в первый раз, детям объявили, что один их соученик болен, ему нужна операция, и все деньги от сбора…

Вот тогда я бегала, и еще как. Носилась.

Даже фото осталось: мой невзрослый еще, 11-летний на тот момент ребенок – и пачка газет. Потому что ради спасения человека.

Но ради спасибо и галочки, которую кто-то проставит в ведомости…

Здесь мне видится маленькая – крохотная! – проблема. Звучит она очень просто: советская власть, товарищи, кончилась.

При советской власти, если кто не помнит, земля, фабрики, недра и прочие средства производства принадлежали рабочим и крестьянам. То есть, они там вкалывали (тяжело), жили, поначалу, голодно, но видели, что заработанные средства идут на общее благо: электрификацию всей страны (лампочка в каждую избу), ликвидацию безграмотности (в царской России крестьяне редко умели подписывать свое имя), стремительную индустриализацию, различные ударные стройки. Это все было – воочию. Люди видели, как жизнь меняется к лучшему.

Теперь не так. Недра, земля, бывшие колхозы и бывшие всесоюзные стройки имеют хозяев. Иногда это госкорпорации с долей частного капитала, иногда конкретные дяди.

Кому нужна реинкарнация советского прошлого - сбор макулатуры?Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Прибыль они забирают себе, и сколько, нам знать не позволено, потому что – святая частная собственность.

Наверное, они платят налоги, но мы тоже воочию видим, что происходит в стране.

Вот провели Олимпиаду.

Вот сократили все сельские фельдшерские пункты.

Записаться к врачу стало невозможно даже в городах, и получить полностью бесплатное лечение – тем более.

Много обещала национальная программа подъема сельского хозяйства, так называемое импортозамещение, - но провалилась.

Народ отчаянно сетовал, что его травят пальмовым жиром, и требовал уголовного наказания для фальсификаторов и возврата ГОСТов – ГОСТы отменили.

Наглядней не бывает, по-моему. Найти отечественный (правда, отечественный, без иностранного сырья) товар – без шансов. А промышленность, товары – это рабочие места. Нету одних – нету вторых. Самое время для патриотизма.

Даже фото осталось: мой невзрослый еще, 11-летний на тот момент ребенок – и пачка газет. Потому что ради спасения человека.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

При советской власти сознательные люди выходили на субботник (ехали на картошку, отдавали детям макулатуру), потому что работали НА СЕБЯ. Да, получали мало (многие), но мизерная зарплата компенсировалась нехилым таким соцпакетом: бесплатным жильем (комнатой, потом квартирой), бесплатным проездом (для многих категорий граждан), дотируемыми ценами на продукты, полновесным больничным, полностью бесплатной и часто ведомственной медициной, льготными путевками на море детям. Все это превышало зарплату, может быть, в разы.

Теперь сколько ты принесешь домой, столько и съедят/отдохнут на море твои близкие. Так им и сделают операции (исключения бывают, но все реже).

Ну, и… с какой тогда стати?

Капитализм – значит, капитализм…

При новой экономической формации, я думаю, честнее всего будет покупать вторсырье у населения за деньги. Причем достойные, способные убедить замотанного работягу куда-то ехать, а до этого с тем сырьем тесниться. Может, подойдут талоны, как при позднем загнивающем социализме. Может быть, скидки, как в «Перекрестке» и «Вкусвилле»...

Главный принцип – живая выгода для потребителя. Это если действительно нужно, чтобы кампания стала результативной, а не для галочки.

При новой экономической формации, я думаю, честнее всего будет покупать вторсырье у населения за деньги.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Никак иначе не получится: у меня есть «зеленая» подружка, которая, в ущерб себе, годами копит батарейки, чтобы вывезти на отдых за границу (не может найти экологичную утилизацию в России), и собирает вонючку на балконе, а потом ловит передвижные пункты экологов, везущие корм хрюшкам. Девушка эта вечно влипает в истории: экологи не приезжают, пограничники чужих стран не хотят впускать и обвиняют в экологическом терроризме… Масса движухи, короче, но ясно, что девушка – уникум, одна на миллион. Чудик, как говорят у нас в «Комсомольской правде».

Все остальные воспринимают попытку проехаться на их шее как оскорбительную. Ну, вот, поставили у моего дома контейнер для сбора пластиковых отходов и, при этом, добавили-подняли платеж за мусор – какая может быть моя реакция?

Да, любитесь вы конем: берете деньги – значит, сами и отсортируете!

Что может заставить меня изменить мое мнение?

Уважение к государству?

Которое этим летом резко сократило бюджетные места в вузах, так что можно забыть о бесплатном высшем образовании?

Может быть, жалость к Шиесу, в который повезут московский мусор?

Интересно, а Шиес меня жалеет?

Вся страна стремительно переезжает в Москву, и нас здесь, по данным социолога Симона Кордонского, уже тридцать миллионов из девяноста (официальным данным, что в России 146 миллионов человек, ученый не верит). Получается, треть населения России (!) давится в тесноте на пятачке.

Но утилизировать свой и десятками миллионов приезжих произведенный мусор Москва, по мнению регионов, при этом, должна только у себя. У них в Архангельске должно быть чисто…

Просто ах, какие двойные стандарты.

Философ Михаил Попов как-то озвучил в интервью, что запрет на идеологию в государстве, по сути, означает только одно: каждый делает то, что ему выгодно, что лично ему приносит прибыль, без оглядки на мораль и интересы общества, других людей.

Ученый насмешливо говорил о журналистах, которые взывают к власти, предлагая дать народу хоть какие-то идеалы (спрашивают, куда мы идем, пишут про интересы русского народа, общее благо и пр.). Мол, мы, писаки, не умеем увидеть очевидного: идеология давно есть, это - нажива.

Сатанинская идеология, да. Худшая из возможных.

Но я бы сказала: еще хуже, когда оставляя одним (бизнесменам) право наживаться, других (народ) учат быть жертвенными и самоотверженными. Содержать фонды по лечению раковых детей, сортировать мусор… Платить, короче говоря, и каяться.

Игра в одни ворота. Мы так не договаривались.

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