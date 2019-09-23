Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: «Начинаем включать отопление в жилых домах и офисах»

Москвичи порядком продрогли за последнюю холодную неделю. В минувшие выходные тепло начали подавать в школы, детсады, больницы. А в квартирах и офисах все еще приходилось спасаться обогревателями. И вот свершилось!

- Из-за понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях, - сообщил сегодня, 23 сентября, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, к 1 сентября вся энергетическая и инженерно-коммунальная инфраструктура города была готова к пуску тепла. До официального начала отопительного сезона с 20 сентября, то есть с прошедшей пятницы, отопление включали по заявкам социальных учреждений. А с сегодняшнего дня батареи начнут теплеть в жилых домах, административных и промышленных зданиях.

- Подача тепла к объектам - сложный технологический процесс и регулировку температуры теплоносителя нужно делать плавно, - уточнили в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы. - Этот процесс может занять до пяти дней.

Если к предстоящим выходным в вашем доме или офисе батареи останутся холодными, тогда можно пожаловаться по телефону выделенной горячей линии Общегородского контакт-центра - 8-800-100-23-29 или по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании - 8-495-539-59-59. Кроме того, о проблемах с отоплением можно сообщить и через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

ЦИФРЫ

К отопительному сезону в Москве подготовлено более 70 тысяч зданий, в том числе жилые дома и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства. Везде прошли гидравлические испытания. На ТЭЦ собраны необходимые запасы резервного топлива:

- 369,8 тыс. тонн мазута;

- 476,5 тыс. тонн угля;

- 25,7 тыс. тонн дизельного топлива.

Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать город теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30 - 40 градусов.