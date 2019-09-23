2019-09-23T14:19:53+03:00
Общество

Половина россиян пьют воду только из под крана

Все просто - большинство обзавелось фильтрами
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Чтобы вода из-под крана была чистой, нужно поставить фильтр.Чтобы вода из-под крана была чистой, нужно поставить фильтр.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Почти половина россиян — 44% - пьют воду только из-под крана. И лишь 16% постоянно покупают бутилированную и потребляют только ее. Причем за последние три года доля любителей водопроводной воды увеличилась — в 2016 году их было 39%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нет, нашим гражданам не наплевать на гигиену. Просто большинство за последние годы обзавелось фильтрами. И в основном именно по этой причине спокойно пользуются водичкой из-под крана - предварительно ее очистив. Именно так пояснили свой выбор 35% тех, кто предпочитает обычную воду покупной бутилированной (в 2016 году такое объяснение дали лишь 2%).

Интересно, что в 2019 году почти половина опрошенных (49%) сообщили: выбор их сознательный, они выясняли, насколько пригодна для потребления вода в их городе и районе. В 2016 году таких «умников» было 39%.

И еще один интересный момент. В 2016 году главным аргументом сторонников воды в бутылках было то, что питье водопроводной может навредить здоровью (36% тех, кто из-под крана - ни-ни). Сейчас таких 27%, а на первом месте у почитателей бутилированной воды другая претензия — у обычной водички «не тот» вкус и запах.

Главные претензии к водопроводной воде

(у тех, кто боится ее пить даже в отфильтрованном и кипяченом виде)

Не нравится вкус/запах 29%

Может навредить здоровью 27%

Плохое качество 22%

Дает осадок 21%

(Данные ВЦИОМ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
Песков: гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться
В Швейцарии устроили похороны растаявшего ледника
В Австралии вместо платья женщине доставили посылку с экстази на полмиллиона евро
Психолог рассказала, почему женщины перестали рано выходить замуж
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
Эксперты Совбеза предлагают увеличить штрафы для зацеперов до пяти тысяч рублей
Все больше россиян не боятся пить воду из-под крана
Банкротство британской компании Thomas Cook не повлияет на работу «Интурста» и «Библио-Глобуса»
Путин поручил Медведеву заняться «разбюрокрачиванием» при финансировании проектов
Во Франции две тысячи человек погибли от таблеток для похудения: Суда добивались десять лет
Уэйн Руни сделал подарок Александру Овечкину
Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум
Российские ученые создали 40 грамм искусственного мяса стоимостью 900 тысяч рублей
Песков о проверке WADA московской лаборатории: России отведено три недели для ответа
Колокольцев предложил сделать спортивные объекты доступными для всех детей
В правительстве назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Стюардесса рассказала, почему не стоит пить чай и кофе в самолете
В России «Американского шпиона» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Создание комфортных условий для сельского бизнеса превращается в вопрос государственной политики»
Россияне вернули себе около 700 млн рублей после перерасчёта платы за вывоз мусора
Британка отучила сына-подростка грубить учителям, совершив необычный поступок
Главарей ОПГ депутаты предложили сажать в тюрьмы отдельно от остальных
Путин назвал борьбу с онкологией главным направлением в здравоохранении
«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
Блогеров начнут привлекать к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
Зеленский подписал закон об импичменте президента