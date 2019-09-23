Половина россиян пьют воду только из под крана

Почти половина россиян — 44% - пьют воду только из-под крана. И лишь 16% постоянно покупают бутилированную и потребляют только ее. Причем за последние три года доля любителей водопроводной воды увеличилась — в 2016 году их было 39%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Нет, нашим гражданам не наплевать на гигиену. Просто большинство за последние годы обзавелось фильтрами. И в основном именно по этой причине спокойно пользуются водичкой из-под крана - предварительно ее очистив. Именно так пояснили свой выбор 35% тех, кто предпочитает обычную воду покупной бутилированной (в 2016 году такое объяснение дали лишь 2%).

Интересно, что в 2019 году почти половина опрошенных (49%) сообщили: выбор их сознательный, они выясняли, насколько пригодна для потребления вода в их городе и районе. В 2016 году таких «умников» было 39%.

И еще один интересный момент. В 2016 году главным аргументом сторонников воды в бутылках было то, что питье водопроводной может навредить здоровью (36% тех, кто из-под крана - ни-ни). Сейчас таких 27%, а на первом месте у почитателей бутилированной воды другая претензия — у обычной водички «не тот» вкус и запах.

Главные претензии к водопроводной воде

(у тех, кто боится ее пить даже в отфильтрованном и кипяченом виде)

Не нравится вкус/запах 29%

Может навредить здоровью 27%

Плохое качество 22%

Дает осадок 21%

(Данные ВЦИОМ)