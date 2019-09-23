2019-09-23T15:45:28+03:00
Общество

"Шагай ради жизни": Москвичей приглашают пройти 5 км скандинавской ходьбой, чтобы помочь тяжелобольным детям

На "променад" приглашают не только опытных спортсменов, но и новичков - такая дистанция по силам каждому!
Ольга БОРСКАЯ
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Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Линия жизни»Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Линия жизни»
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Освоить скандинавскую ходьбу и сделать доброе дело - 29 сентября в московском парке «Кузьминки-Люблино» пройдет благотворительная акция "Шагай ради жизни". Ее традиционно проводит фонд «Линия жизни», который помогает тяжелобольным детям и их родителям.

В этот раз участники благотворительного "променада" смогут помочь 6-летнему Пете Барышеву из подмосковного Егорьевска. У малыша - органическое поражение центральной нервной системы, ему нужен курс восстановительного лечения. Все средства за участие в акции пойдут на помощь мальчику.

Регистрационный взнос - 500 рублей. Все участники получат стартовый комплект с номером и подарками от организаторов. Также всем полагается горячий обед, а желающие смогут принять участие в благотворительном розыгрыше призов от партнёров.

Дистанция, которую предлагается пройти скандинавской ходьбой - 5 километров. Выбрали ее не случайно: принять участие зовут не только но и тех, для кого такой «променад» станет первым опытом ходьбы с палками.

— Команда нашего фонда уделяет теме здорового образа жизни особое внимание. Ведь массовые спортивные события объединяют людей близких по духу и дают им мощный позитивный заряд энергии, — рассказала порталу «Открытые НКО» президент «Линии жизни» Фаина Захарова. — Пришедшие на старт «Скандинавского променада» смогут не только с пользой для здоровья провести время, но и вместе с нами оказать помощь тяжелобольному ребенку.

Кроме того, здесь можно будет послушать интересные мини-лекции о скандинавской ходьбы, узнать еще больше о ее пользе, инвентаре для занятий, задать вопросы профессионалам, а также поучаствовать в мастер-классах от инструкторов Ассоциации скандинавской ходьбы RNWA и занятии по новым многофункциональным палкам-тренажёрам для ходьбы BungyPump

Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Линия жизни»

Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Линия жизни»

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Когда: 29 сентября. Выдавать стартовые пакеты будут с 9:00 до 11:30. Сам променад пройдет с 12:00 до 13:00

Где: Москва, Парк Кузьминки

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