Миллион тонн залежавшегося на складах сахара грозит бизнесу банкротством

У аграриев, как известно, два несчастья: когда урожая нет и когда его оказывается слишком много. Вторая в этом году больно ударила по производителям сахарной свеклы — сахара в России оказалось больше, чем страна может съесть, что уже привело к обвалу цен — в оптовом звене до 22,6 рубля за килограмм (хотя еще год назад они доходили до 35 руб/кг). В итоге нынешние цены сводят ренатабельность сахарного бизнеса к катастрофическим 2-4%.

- Перепроизводство сахара в стране наблюдается с сезона 2016-2017, - прокомментировал «Комсомолке» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. - В этом году мы можем обновить рекорд производства, до 6,8 миллионов тонн, в то время как Россия потребляет около 6 миллионов. Еще около 200 тысяч тонн нам поставляет Беларусь, а еще у нас выросли запасы на полмиллиона тонн. Таким образом, в стране оказалось 1,5 миллиона тонн сахара, который куда-то надо деть. Экспорт есть, но он небольшой. Мировые цены на сахар низкие, они находятся на 10-летнем минимуме. Кроме того, многие страны закрываются пошлинами и другими мерами в силу того, что у они тоже производят сахар.

- Рядовым потребителям стоит порадоваться?

- Оптовые цены на сахар сегодня находятся в районе 22,6 рубля, в рознице в июле была 41,2 (при тогдашней оптовой цене 29,2). Есть опасения, что радость потребителей может оказаться очень временной, она будет достигнута ценой банкротства отрасли и, с учетом смежников, - безработицей для нескольких сотен тысяч человек. Такого в стране не было никогда. И с этим надо что-то делать. Либо не производить лишнего, либо развивать экспорт, в этом направлении куча работы. Например, открыть емкий рынок Китая. У них есть квоты с низкими пошлинами, но России там нет пока, и государству следует приложить усилия в этом направлении.