«Ты вообще за какую планету воюешь?»: появился новый трейлер фильма Бондарчука

Ровно за 100 дней до старта проката появился очередной трейлер фильма «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука. Картину уже прозвали «самым ожидаемым фильмом будущего года».

Фантастический фильм продолжает развивать вселенную суперуспешной ленты «Притяжение» 2017 года. Действие разворачивается спустя три года после тех событий. На переднем плане — линия Юли (Ирина Старшенбаум): после того, как ее спасли от смерти благодаря инопланетным технологиям, у нее появились паранормальные способности. Это привлекает интерес со стороны Министерства обороны: способности девушки исследуют в закрытых лабораториях.

Но Юлей заинтересовались не только военные: на Землю готовится вторжение инопланетян, ведь приобретенные навыки девушки несут опасность для внеземных цивилизаций. А значит, планету надо спасать…

В тизере можно разглядеть совершенно неузнаваемого актера Александра Петрова: теперь у его героя длинная челка набок. В ролике его герой произносит фразу, которую наверняка будут часто цитировать после премьеры: «Ты вообще за какую планету воюешь?»

По всей видимости, значительно усилена линия пришельца Хэкона (Риналь Мухаметов): в трейлере он появляется несколько раз. Также в «Вторжении» снимались Олег Меньшиков, Сергей Гармаш.

На этот раз действие развернется не в московском районе Чертаново, как в «Притяжении», а вне городских ландшафтов. Фильму присвоено возрастное ограничение 12+. Бюджет картины составил более 645 млн рублей.