Народный "Спартак" скатился во вторую часть таблицы и все заговорили о смене тренера
Московский «Спартак» третий раз подряд проиграл в чемпионате России по футболу, на этот раз «Уфе» (1:0). Парадоксально, но башкирская команда вообще ни разу не попала в створ ворот, а гол москвичи забили сами себе.
Пребывание Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых под большим вопросом. Список его сменщиков — растет. В нем называют экс-спартаковцев - тренера «Урала» Дмитрия Парфенова и наставника «Ростова» Валерия Карпина, вспоминают чемпионство Массимо Карреры… Но многие сходятся на том, что Леонид Федун ждет Станислава Черчесова, а все другие фигуры все равно будут временными.
Кстати, не только Кононов оказался в подвешенном состоянии. Не лучше дела и у наставника «Динамо» Дмитрия Хохлова. После нескольких поражений «Краснодара» зашаталась тренерская скамеечка и под Мурадом Мусаевым. Все ожидают осенний тренеропад…
Результаты 10-го тура
«Уфа» – «Спартак» - 1 : 0
«Ахмат» – «Крылья Советов» - 1 : 1
«Тамбов» – «Ростов» - 2 : 1
«Зенит» – «Рубин» - 5 : 0
«Оренбург» – «Локомотив» - 2 : 3
«Динамо» – «Сочи» - 2 : 3
«Арсенал» – «Урал» - 1 : 1
ЦСКА – «Краснодар» - 3 : 2
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И О
1 Зенит 10 23
2 ЦСКА 10 22
3 Ростов 10 20
4 Краснодар 10 20
5 Локомотив 10 20
6 Урал 10 14
7 Арсенал 10 14
8 Уфа 10 14
9 Спартак 10 14
10 Рубин 10 10
11 Динамо 10 10
12 Сочи 10 9
13 Ахмат 10 9
14 Оренбург 10 8
15 Тамбов 10 8
16 Кр. Советов 10 8
ИСТОЧНИК KP.RU