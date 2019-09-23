Народный "Спартак" скатился во вторую часть таблицы и все заговорили о смене тренера

Московский «Спартак» третий раз подряд проиграл в чемпионате России по футболу, на этот раз «Уфе» (1:0). Парадоксально, но башкирская команда вообще ни разу не попала в створ ворот, а гол москвичи забили сами себе.

Пребывание Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых под большим вопросом. Список его сменщиков — растет. В нем называют экс-спартаковцев - тренера «Урала» Дмитрия Парфенова и наставника «Ростова» Валерия Карпина, вспоминают чемпионство Массимо Карреры… Но многие сходятся на том, что Леонид Федун ждет Станислава Черчесова, а все другие фигуры все равно будут временными.

Кстати, не только Кононов оказался в подвешенном состоянии. Не лучше дела и у наставника «Динамо» Дмитрия Хохлова. После нескольких поражений «Краснодара» зашаталась тренерская скамеечка и под Мурадом Мусаевым. Все ожидают осенний тренеропад…

Результаты 10-го тура

«Уфа» – «Спартак» - 1 : 0

«Ахмат» – «Крылья Советов» - 1 : 1

«Тамбов» – «Ростов» - 2 : 1

«Зенит» – «Рубин» - 5 : 0

«Оренбург» – «Локомотив» - 2 : 3

«Динамо» – «Сочи» - 2 : 3

«Арсенал» – «Урал» - 1 : 1

ЦСКА – «Краснодар» - 3 : 2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

И О

1 Зенит 10 23

2 ЦСКА 10 22

3 Ростов 10 20

4 Краснодар 10 20

5 Локомотив 10 20

6 Урал 10 14

7 Арсенал 10 14

8 Уфа 10 14

9 Спартак 10 14

10 Рубин 10 10

11 Динамо 10 10

12 Сочи 10 9

13 Ахмат 10 9

14 Оренбург 10 8

15 Тамбов 10 8

16 Кр. Советов 10 8