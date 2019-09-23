Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко заявила, что в 2020 году начнется интенсивное сокращение госслужащих. Численность сотрудников центральных аппаратов уменьшат на 10 %, а территориальных органов – на 5 %. А освободившиеся от такой реформы деньги планируется направить на повышение зарплат оставшимся сотрудникам. По мнению Татьяны Нестеренко, такие меры обеспечат более жесткую конкурентность в сфере госуправления, а, значит, и отбор наиболее компетентных и работоспособных сотрудников.

Как к грядущим реформам относятся сами чиновники, мы решили узнать у заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Алексея ВОЛИНА.

Алексей Волин в эфире радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

- Алексей Константинович, вы же - как госслужащий, наверняка настороженно восприняли заявление Татьяны Нестеренко...

- А, да, я читал.

Вообще я исхожу из того простого принципа, что, во-первых, работа госслужащего, по определению, временная.

Во-вторых, любой государственный служащий должен быть всегда готов к сокращению. Более того, если он очень хорошо поработал, это означает, что те проблемы, которые стояли, решены. И чиновник для решения этих проблем больше не требуется.

Таким образом, лучшим результатом работы государственного служащего в конечном итоге должно явиться его сокращение.

- Ах, вот так? Получается, чем лучше чиновник работает, тем у него больше шансов быть сокращенным?

- В принципе, так и есть. Успешная работа чиновника должна привести к тому, чтобы те вопросы, над которыми он работает, были решены раз и навсегда. Сокращение госслужащего – это не рок и не наказание. У человека просто открываются новые возможности. В том числе в работе не на государство, а на себя. Может, в бизнесе, может быть, в области творческой. В этом ничего страшного нет.

- Вы нами руководите уже лет десять.

- Саша, - семь. Хотя - твое определение «руководите» - оно слишком уж громкое.

- Вы еще не все, выходит, сделали на своем посту?

- Ну, вам же все время еще что-то требуется.

- То есть, вы лично на своей работе сокращения не боитесь?

- Я с самого начала вам сказал, что, на мой взгляд, любой государственный служащий всегда должен быть готов к тому, чтобы сменить свою форму деятельности.

Я это делал уже неоднократно. Я и приходил на государственную службу, и уходил с государственной службы. Могу сказать, что ни культурного шока, ни душевных терзаний по этому поводу никогда не испытывал.

- А есть же и меньшего ранга чиновники. Их жалко.

- Почему жалко? Перед ними открываются широчайшие перспективы.

- Реформа предполагает повышение зарплат оставшимся сотрудникам. Если не принять вовремя такие меры, - считают в Минфине - в дальнейшем зарплаты госслужащих будут индексировать лишь на уровень инфляции, так как иначе пришлось бы дополнительно искать около 100 миллиардов рублей каждый год. Вы согласны здесь с Татьяной Нестеренко?

- Во всем, что касается финансов, я с Татьяной Нестеренко согласен. Потому что лучше нее в этом никто не разбирается.

- И еще... Сокращение же госсапарата планируется провести в два этапа. Сначала - автоматически, а затем - путем его структурного совершенствования. Это-то как понять?

- То есть посмотреть, какие функции у государственной службы можно забрать. Потому что - количество людей зависит от количества функций. Чем меньше функций, тем меньше людей требуется.

Знаете, тут необходимо принимать иногда и политические решения. Более того, когда количество госслужащих увеличивается, повышается и давление на экономику. Потому что, когда вы создаете новое рабочее место в государственном секторе, человек начинает искать, чем бы ему еще заняться.

- И находит?

- И начинает больше регулировать.

У нас очень многие госслужащие занимаются тем, что что-то контролируют или регулируют. Следовательно, чем их больше, тем больше контроля и регулирования в государстве.

А излишняя зарегулированность тормозит развитие экономики. Значит, чем чиновников меньше, тем меньше они будут влезать туда, куда не нужно, а станут заниматься только необходимыми делами.

- Ну, спасибо вам за такую откровенность.

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