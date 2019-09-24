2019-09-24T02:12:54+03:00
Звезды

Жертва секс-скандала возвращается с фильмом о беспределе полиции

В основном конкурсе фестиваля в Эль Гуне показали один из самых скандальных фильмов года, «Американскую кожу» Нэйта Паркера
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Показ «Американской кожи» в Эль Гуне прошел без всяких скандалов.Показ «Американской кожи» в Эль Гуне прошел без всяких скандалов.Фото: кадр из фильма.
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Ещё пару лет назад чернокожий актер и режиссер Паркер считался новой надеждой американского кино. Его дебютный фильм «Рождение нации» сначала был объявлен эпохальным достижением американского независимого кино. Историко-революционная сага о борьбе поголовно прекрасных черных рабов против их поголовно ужасных белых хозяев выиграла фестиваль Сандэнс и была продана за рекордную сумму в 17 с половиной миллионов долларов – с самыми серьезными «оскаровскими» перспективами. Но потом Паркеру припомнили секс-скандал времен обучения в колледже (а именно участие в групповом изнасиловании), и об его эпохалке сразу забыли. Не было ни номинаций на «Оскара», ни успешного проката. Подающий надежды режиссер в мгновение ока стал маргиналом: то, что его уже судили и уже оправдали, никого совершенно не интересовало: видимо, срока давности у мнимых или реальных преступлений против женственности не существует. Хотя если 19-летнего черного парня без средств и с общественным защитником оправдывает самый справедливый американский суд, это значит, скорее всего, что он действительно не виноват.

Второй фильм Паркеру, вероятно, было снять намного сложнее, чем первый. Но он всё-таки его снял - при помощи знаменитого продюсера из Туниса Тарака Бен Аммара, а главный чернокожий режиссер Америки Спайк Ли поставил в титрах своё имя, чтобы хоть как-то помочь парню. «Американскую кожу» с грехом пополам и в самый последний момент взяли во внеконкурсную и не самую важную программу Венецианского фестиваля. За что фестиваль, где в главном конкурсе был фильм Романа Поланского, окончательно прокляли феминистки: два «насильника» на одном фестивале показались им немного too much.

Показ в Эль Гуне, до которой феминистки, к счастью, нескоро еще доберутся, прошел без всяких скандалов.

Паркер сам играет главную роль ветерана войны в Ираке, ставшего жертвой полицейского беспредела Фото: кадр из фильма.

Паркер сам играет главную роль ветерана войны в Ираке, ставшего жертвой полицейского беспределаФото: кадр из фильма.

Фильм предъявил автора, не стесняющегося своего открытого темперамента и социальной ангажированности, оказавшись достойной работой в жанре кинопублицистики. Кино не обязано быть исключительно видением чистой красоты или способом намолачивать деньги, оно, как объясняли Годар и Ленин, может быть и орудием политической борьбы, и инструментом по изменению мира - желательно к лучшему, хотя бы чуть-чуть. Паркер сам играет главную роль ветерана войны в Ираке, ставшего жертвой полицейского беспредела. Его 14-летний сын был убит белым полицейским в ночной разборке при попытке снять его на мобильный телефон. Гуманный американский суд, разумеется, оправдывает полицейского, и тогда отчаявшийся герой берет в заложники весь отдел полиции и учиняет над ними собственный суд с присяжными, среди которых освобожденные им черные уголовники. Слюна брызжет, лбы бьются о стену, эстеты кривят нос, но Паркер добивается своего: вопрос цвета кожи, который был, остаётся и будет главным в Америке, снова звучит на весь мир. Если бы в России нашелся кто-то, кто снял бы такое же лобовое, темпераментное, злое кино ему бы просто не было цены. Жаль, что для этого нужно иметь американскую кожу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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