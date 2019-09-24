«Получила роль через постель»: Собчак сыграет в новом сериале Богомолова

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова «Хороший человек». В основе сюжета фильма лежит громкое дело «ангарского» маньяка - бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова. Преступника, убившего 22 человек и получившего пожизненный срок, сыграет Никита Ефремов. В паре с ним снимется актриса Юлия Снигирь. Ей досталась роль следователя Евгении Ключевской, прилетевшей в Сибирь из Москвы, чтобы расследовать череду кровавых преступлений и доказать, что в городке орудует серийный убийца. Собчак в сериале сыграет одну из жертв маньяка.

В Инстаграме Ксения опубликовала фотографию символической тарелки (по традиции ее разбивают перед началом съемок) с именами членов съемочной группы и актеров. Среди них есть и ее фамилия.

- Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот, - похвасталась телеведущая, сопроводив пост хэштегом #ХорошийЧеловек.

Одним из первых на сообщение Собчак в комментариях отреагировал писатель Сергей Минаев.

- Все через постель. Как не стыдно-то, - пошутил он.

Ксения не растерялась и отрезала в ответ:

- Сереж, мне столько лет, что «постель» это уже давно МОЕ условие!

xenia_sobchak Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот !! #ХорошийЧеловек

Собчак уже снималась в проекте Константина Богомолова «Содержанки»: в одной из серий она сыграла саму себя. В беседе с Иваном Ургантом на шоу «Вечерний Ургант» Богомолов назвал Собчак «очень тонкой актрисой». Режиссер назвал ее работу на сцене в театре остроумной и изящной. Однако при этом он покритиковал ее манеру во время спектакля смотреть в зал, произнося реплики, обращенные к партнеру.

На шоу «Вечерний Ургант» Собчак и Богомолов также вспомнили свою первую встречу и признались, что не понравились друг другу с первого взгляда. Ксения рассказала, что на ее программу на «Дожде» не пришел гость, и она в срочном порядке искала замену, которой оказался Богомолов. Они оба признались, что поначалу произвели друг на друга неприятное впечатление. Константин поведал, что в Собчак его оттолкнули глупость и поверхностность.

- А мне показалось: такой скучный человек, сидит, что-то бубнит… - сообщила Ксения.

По словам молодоженов, лишь со временем они что-то разглядели друг в друге, и между ними промелькнула искра.

Напомним, Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября. Из-за напряженных рабочих графиков молодожены отменили медовый месяц. Уже через несколько дней после собственного бракосочетания они вместе с остальным кинобомондом веселились на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. К тому же Ксения заинтриговала всех своей предполагаемой новой работой – ходили слухи, что Собчак подписала контракт с Первым каналом и скоро начнет сниматься в эфире какого-нибудь ток-шоу. Однако факт ее сотрудничества с Первым официально пока так и не подтвердился.