2019-09-24T04:22:44+03:00
Экономика

Голосование продолжается!

Помните, как пузырьки газировки «Буратино» или «Дюшес» щекотали небо и лопались прямо во рту?
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Как мы сортировали конфеты из новогодних подарков: с белой начинкой - бабушке и родителям, карамельки - сестре или братишке, а оба «Мишки» - косолапый и северный, конечно же, доставался нам, помните? И вы наверняка не забыли времена, когда все летали на самолетах одной авиакомпании, когда лучший автомобиль носил имя прославленной русской реки, а самый народный имел общие корни с популярной маркой хмельного напитка.

Вам кажется, эта часть истории уже прошла? Ошибаетесь! Немало брендов и торговых марок, рожденных в СССР и даже в дореволюционной России, обрели второе дыхание и живут, растут и развиваются. Да чего тут далеко ходить - наша «Комсомольская правда» в мае отметила 94-летие и, несмотря на почтенный возраст, остается самым популярным медиахолдингом страны.

В общем, мы подумали и решили, кто, если не мы, соберет вместе самые легендарные компании, процветавшие во времена, когда мороженое стоило 20 копеек, а Крым был наш, и благополучно дожившие до времен, когда доллар - по 65 рублей, а Крым снова наш.

Уважаемые читатели, чтобы выбор был поистине народным, мы просим вас принять участие в голосовании «50 легендарных брендов нашей страны».

Чтобы присоединиться к проекту, вам необходимо перейти по ссылке www.kp.ru/50-brendov или считать QR-код (в конце текста) с помощью камеры смартфона. Вы попадете на страницу голосования. Здесь просим вас выбрать из предложенного списка те компании, которые, по-вашему, достойны войти в итоговый список «50 легендарных брендов нашей страны». Голосование продлится еще до конца октября.

Если мы по какой-то причине забыли внести в лонг-лист достойного кандидата, до конца сентября вы можете сделать это самостоятельно - мы учтем ваше пожелание, при условии, что номинант соответствует условиям проекта.

Обещаем, что все бренды, вошедшие в топ-50, получат в начале декабря почетные дипломы «Комсомольской правды», а также заслуженную славу. А пока мы расскажем вам о нескольких участниках голосования - студии «Союзмультфильм», фабрике «Парижская коммуна» и сети «Шоколадница», которые начали свою историю много-много лет назад и продолжают работать до сих пор.

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