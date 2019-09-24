Место встречи на все времена

Как все начиналось

Чуть больше полувека прошло, а найти свидетелей «той самой» первой московской «Шоколадницы», открытой в 1964 году у метро «Октябрьская», оказалось непросто. Но мы нашли. Причем в родной редакции. Ветеран «Комсомолки» Леонид Репин принял подобающую позу, подобрал соответствующую интонацию и передал нам часть памяти предков.

- Записывайте, молодежь, - предался он воспоминаниям. - Она - девушка из приличной семьи. Ты - разгильдяй-студент. Ухаживали тогда не как сейчас, а издалека, с ритуалом, вроде как с серьезными намерениями. Нет денег - показываешь неисхоженные, но красивые места столицы. Есть полтинник - ведешь в кино. Есть рубль - приглашаешь в «Шоколадницу» на Якиманке. Как раз должно было хватить - место уютное, с официантами, но недорогое. Есть полтора рубля - либо кино с заходом в кафе, либо поход в «Шоколадницу» в формате «эх, гуляем!»: считалось за два свидания. Ей в этом случае сразу понятно: ты - приличный человек.

Помню, мебель темная, мягкие стулья с подлокотниками. Помещение небольшое, иногда даже очереди выстраивались. По вечерам там исключительно молодые парочки сидели. А днем - мамы с детьми.

Легендарное место было. И не только для столицы: многие приезжие включали «Шоколадницу» в перечень мест, которые надо посетить в Москве…

Вот она - легендарная родоначальница самой популярной сети кофеен в России - «Шоколадница» на Якиманке.

КСТАТИ

Любопытные факты о горячем шоколаде и кофе в России

Говорят, что история кофе в России началась со второго царя из династии Романовых - Алексея Михайловича Тишайшего. Его в 1665 году государю выписал лекарь, дабы избавить монаршью особу от насморка и головных болей. Но главным популяризатором напитка все-таки стал его сын Петр I, благодаря которому в Петербурге открылся первый кофейный дом.

Навязанная Петром Алексеевичем любовь к кофе не пришлась по душе наиболее консервативной части общества. Особенно представителям духовенства. В немилость попал даже чай. В народ ушли присказки наподобие: «Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи» или «Кто пьет чай, отчаявается от Бога, кто пьет кофе - налагает ков на Христа».

Великосветскую моду начинать утро с горячего шоколада или кофе в Российской империи ввела императрица Екатерина II. А ее фаворит - светлейший князь Григорий Потемкин, по воспоминаниям современников, до обеда выпивал обычно по пять-шесть чашек.

Мало кто знает, но есть рассказ, который называется «Ленин и кофе». По сюжету после сложной операции Владимиру Ильичу приносят больничный завтрак. Когда медсестра начала наливать вождю мирового пролетариата кофе, он возмущается, мол, больных кормят бурдой, а мне все по высшему разряду приносите. Но тут появляется врач, который объясняет Ленину, что напиток был прислан его супругой Надеждой Крупской. И только после этого Ильич благосклонно притронулся к чашке.

Победил вкуснейший

В 1999 году культовое заведение у метро «Октябрьская» приобрел известный российский ресторатор Григорий Колобов («Метелица», Hard Rock cafe Moscow, Pancho Villa и другие). А в 2000-м в российскую столицу из лондонского вуза вернулся его сын Александр - свежеиспеченный экономист. Он и сообщил отцу, что на родине ему не хватает недорогих городских закусочных, где можно выпить хороший кофе и съесть горячий бутерброд.

Сказано - сделано. Меньше чем через год Александр открыл в Москве обновленную «Шоколадницу», воплотившую в себе европейский опыт классических кофеен.

Точек общепита в нише между фастфудами и серьезными ресторанами в те годы в Москве действительно не хватало. Через год после старта Колобов-младший открыл вторую «Шоколадницу» - на Кузнецком Мосту. В 2004-м их было уже полтора десятка. Еще через два года - за сотню.

С 2006 года ресторанчики сети начали появляться во всех российских городах-миллионерах от Санкт-Петербурга до Новосибирска.

А в 2014-м произошло «великое кофейное объединение» - владелец

«Шоколадницы» купил своего основного соседа - «Кофе Хауз».

Сегодня в составе сети около четырехсот пятидесяти кафе. Есть филиалы в странах бывшего СССР и в Монголии. И, как и 55 лет назад, «Шоколадница» остается главным местом для свиданий молодых людей, неспешных дневных бесед подруг, деловых встреч бизнесменов и вечерних посиделок активных горожан.