Смело, товарищи, на ногу!

Московская обувная фабрика ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Парижская коммуна» (таково полное название предприятия) - один из известнейших брендов Советского Союза и России. Кроме того, это...

Первая государственная фабрика механического производства обуви.

Договор № 1 о приватизации с Российским фондом федерального имущества.

660 миллионов пар обуви за вековую историю.

Продукция фабрики в основном состоит из натуральных российских материалов.

До 51% инновационной продукции от общего объема производства.

Самый большой ассортимент: помимо обуви «для всей семьи», выпускается специальная рабочая и обувь для силовых структур.

Самый крупный налогоплательщик среди предприятий легкой и текстильной промышленности столицы.

СЕГОДНЯ

Философия обуви

Сегодня «Парижская коммуна» совмещает международные стандарты, импортное оборудование и всемирную моду с российским сырьем и отечественными инженерно-техническими талантом и смекалкой.

Новейшие достижения - детская обувь Elegami и Riconte для взрослых. Они разработаны совместно с итальянскими обувными мастерами.

Elegami - бренд качественной детской обуви. Он создается дизайнерами с оглядкой на моду, международные стандарты качества и медицинские требования. Эта обувь максимально учитывает анатомические особенности строения детской стопы. Научно-исследовательское сотрудничество развивается с Инновационным центром текстильной и легкой промышленности и ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава России.

Riconte создан для современных, молодых и активных людей, живущих в ритме большого города. Технологи и дизайнеры «Парижской коммуны» умудрились соединить удобство, комфорт, практичность и натуральные материалы с модными тенденциями в стиле casual. Особенно Riconte понравится женщинам.

ТАК И СКАЗАЛ

«Что такое сегодня «Парижская коммуна»? Это не только производство обуви, но и постоянное обновление ассортимента на основе развития собственных брендов, создание конкурентных коллекций детской, мужской и женской обуви, а также обуви специального назначения. Мы активно участвуем в политике импортозамещения, направленной на снижение себестоимости, работаем на отечественных кожтоварах. И, конечно, мы гордимся тем, что за эти годы нам удалось сохранить очень крепкую социальную инфраструктуру. Все это позволяет нам переживать кризисы, развиваться и с надеждой смотреть в будущее».

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» профессор, доктор экономических наук, кандидат технических наук Александр Никитин.

Михаил ЖванецкийФото: Борис КУДРЯВОВ

КЛАССИКА

«Представь себе, исчез дефицит. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин, мы его не любим - он тоже пошел в магазин.

- Туфли есть?

- Есть!

- Черные есть?

- Есть!

- Лакированные есть?

- Есть!

- Черный верх, белый низ есть?

- Есть!

- Белый верх, черный низ есть?

- Есть!

- Сорок второй, самый ходовой, есть?

- Есть.

- Слушай, никогда не было. Сейчас есть.

- Дамские лакированные, бордо с пряжкой, с пуговицей есть?

- Есть!

Ты купил, я купил, мы его не любим - он тоже купил. Все купили.

Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завскладом идет - мы его не замечаем. Директор магазина - мы на него плюем! Товаровед обувного отдела - как простой инженер! Это хорошо? Это противно! Пусть будет изобилие, пусть будет все! Но пусть чего-то не хватает!»

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ.

1922 год

В здании бывшей Михайловской мануфактуры в Замоскворечье трест «Москож» собрал пять полукустарных предприятий. Так в России появилась первая фабрика обуви машинного производства.

1934

Заработал первый в обувной промышленности страны конвейер.

1939

Фабрика получила заказ на производство сапог для Красной Армии.

1941

В первые дни войны 1037 работников «ПК» ушли на фронт, 738 вступили в ряды народного ополчения. Все оборудование эвакуировали в Свердловск.

1942

Наркомат решил вернуть производство в Москву. В первый день работы на прежнем месте выпущено 25 пар детской обуви. Но главный продукт, конечно, сапоги.

1943

Фабрика удостоена переходящего Красного знамени Государственного комитета обороны за освоение производства сапог методом горячей вулканизации.

1953

В Москве открылся первый фирменный магазин «Парижская коммуна».

1955

Началось радикальное техническое перевооружение: внедрено 39 поточных линий и установлено 846 станков.

1962

Фабрика становится головным предприятием Московского производственного объединения «Заря».

1965

Предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени.

1976

Впервые за много лет советские модницы встали в очередь за отечественным товаром: после установки агрегатов западногерманской фирмы «Десма» начался выпуск женских сапожек типа «Аляска». С 1976 по 1992 год на рынок поступало в среднем 9,7 млн пар литьевой обуви в год.

1978

Верх обуви стали пошивать в Индии, позднее - во Вьетнаме и Египте. До 1992 года на фабрику поставлены десятки миллионов пар заготовок обуви.

1980

Сатирики окончательно перестали шутить про отечественную обувь. «Парижская коммуна» начала выпуск обуви на итальянском оборудовании. Главный тренд эпохи: женская обувь должна быть не только удобной, но и модной.

1986

У предприятия появилась первая, но далеко не последняя «дочка» - Тульская обувная фабрика. Потом их будет много.

1987

Коллектив МПОО «Заря» получает статус промышленно-торгового обувного объединения. Его возглавил кандидат технических наук Александр Никитин. Он руководит предприятием и по сей день.

1988

Начата масштабная международная кооперация. Созданы совместные предприятия по производству оборудования и оснастки с фирмами из Италии, Германии и Швейцарии.

1991

«ПК» отчиталась о выходе на мощности в 30 млн пар в год.

1992

Этого ждали долго - московские обувщики экспортируют свою продукцию: в Италию, Англию и США. Например, в Италию с 1992 по 2006 год поставили 4,8 млн пар.

1995

Закончена реконструкция предприятия со строительством новых корпусов общей площадью 60 000 кв. м.

1998

Подписание лицензионного контракта с законодателями «обувных мод» - итальянцами. Туда начали экспортировать и детскую обувь. К детям там особо трепетное отношение, поэтому подписание этого контракта можно было считать прорывом.

2002

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» признано лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее предприятие России». В этом же году общество впервые в истории отечественной легкой промышленности вышло на фондовый рынок с облигационным займом, чтобы привлечь инвестиции на развитие.

2007

«ПК» стала победителем конкурса «Лучший отечественный продукт Вооруженным силам России».

2010

Начало строительства нового многофункционального комплекса площадью 29 000 кв. м.

2011

Присуждение Премии Правительства России в области науки и техники за разработку научных основ и внедрение импортозамещающих технологий.

2013

«Парижская коммуна» успешно прошла аудит на соответствие международным стандартам.

2016

Минпромторг РФ включил «Парижскую коммуну» в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.

2017

Коллектив ЗАО стал победителем всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» в номинации «За динамичное развитие бизнеса».

2018

Фабричной газете «Коммунаровец» исполнилось 90 лет. За этот период вышло более 8,5 тысячи выпусков малотиражки.