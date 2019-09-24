2019-09-24T04:38:06+03:00
Спорт

Даниил Медведев на пути к вершинам Кафельникова и Сафина

23-летний российский теннисист выиграл очередной трофей в Санкт-Петербурге
Георгий ШАКОВ
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Это уже третий титул Даниила Медведева в этом году и шестой в карьере.Это уже третий титул Даниила Медведева в этом году и шестой в карьере.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В России в начале века Марат Сафин и Евгений Кафельников были одними из самых популярных спортсменов. Позже мужской теннис лишился ярких личностей, а интерес публики даже к домашним турнирам угас. Кажется, 2019 год будет в истории переломным.

Даниил Медведев постепенно становится одним из самых узнаваемых спортсменов. Конечно, пока не Хабиб, но интерес к его персоне колоссальный. Главное, что россиянин подтверждает медийную активность идеальной игрой.

Другой бы на его месте приехал в Санкт-Петербург, как на вечеринку. Турнир на берегах Невы скромный, особого престижа не имеет, а Медведев только что выдал изнурительный отрезок в США. Даниил, напротив, ради своих зрителей выложился на сто процентов и за четыре матча не отдал соперникам ни единого сета!

«Многие думали, что я просто поторговать лицом приеду, тогда было бы не важно - выиграл или проиграл. Я же сразу сказал, что еду за победой».

Не обманул. С другой стороны, и лицом поторговать, как ни крути, получилось. Медведев уже в Санкт-Петербурге обзавелся еще одним большим спонсором - подписал личный контракт с BMW. Свидетельство того, как меняется статус российского теннисиста.

В 2019 году Медведев с большим отрывом - лучший по количеству побед на турнирах ATP. За сезон у Даниила 53 победы. Для сравнения: ближайший конкурент Рафаэль Надаль - 47 выигранных матчей.

За 2019 год Медведев завоевал три титула и сыграл в пяти финалах, включая легендарный поединок против Надаля на US Open. А ведь сезон еще не закончился.

Впереди у Медведева выезд на турнир в Пекин, «Мастерс» в Шанхае, а в середине октября Даниил приедет в Москву на Кубок Кремля.

Главное же соревнование для Даниила - Итоговый турнир в Лондоне. В британской столице соберутся восемь лучших теннисистов мира. Надаль, Джокович, Федерер и Медведев - те, кто уже точно там будут.

В конце года также пройдет Кубок Дэвиса в новом формате. Российская команда в составе Медведева, Хачанова и Рублева будет одним из главных претендентов на исторический титул. Последний раз отечественные теннисисты выигрывали этот трофей тринадцать лет назад.

Медведев своей игрой возрождает интерес к теннису. Еще чуть-чуть и Даня станет самым популярным теннисистом в России, про Марию Шарапову мы начинаем постепенно забывать...

ИСТОЧНИК KP.RU

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