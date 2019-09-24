2019-09-24T10:45:04+03:00
Свое дело

Вторая жизнь старых вещей

Сеть магазинов Charity Shop продает брендовую одежду секонд-хенд, а всю прибыль направляет на благотворительность
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Основательница проекта Charity Shop Дарья Алексеева. Архив Charity ShopОсновательница проекта Charity Shop Дарья Алексеева. Архив Charity Shop
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы продолжают рассказывать о лучших примерах социального бизнеса в рубрике «Свое дело».

Шесть лет назад москвичка Дарья Алексеева, активно занимавшаяся волонтерством, думала над тем, как найти денег для очередного благотворительного проекта. В ее гардеробе нашлось несколько хороших вещей, которые были уже без надобности. Оказалось, что и у подруг таких платьев, сумочек и прочего немало - выбрасывать было бы глупо, а направить на доброе дело - запросто. За несколько часов распродажа собранных брендовых вещей принесла в копилку 136 тысяч рублей. Так Даша и поняла, что придумала жизнеспособную модель социального бизнеса.

В 2014 году она открыла свой первый благотворительный магазин Charity Shop. А сейчас их уже 8.

- Люди передают нам брендовые вещи, аксессуары, - объясняет Дарья. - Вещи поступают к нам через систему пунктов приема, их больше сотни. Собранное мы сортируем, лучшее выставляем на продажу. Часть одежды через наш благотворительный фонд «Второе дыхание» отвозим людям, которые оказались в сложной ситуации. Например, в 2018 году мы такими образом помогли 50 тысячам человек.

Впрочем, социальный бизнес Charity Shop - это куда более сложная система. Например, в определенный момент компания столкнулась с тем, что часть поступающих вещей оказывается слишком ветхими. Носить такое уже нельзя. Начали думать, что делать с переработкой. Процесс недешевый. В итоге нашли партнеров в Костромской области, создали собственное небольшое предприятие по переработке в Ивановской.

- Из части ткани получается ветошь, тряпка для строек и шиномонтажей. Часть перерабатывается под материалы для шумоизоляции, - продолжает Алексеева.

А еще Charity Shop помогает с трудоустройством женщинам из кризисных центров, излечившимся алкоголикам и наркоманам. Сейчас это 12 из 80 сотрудников проекта.

Дарья Алексеева является амбассадором премии «Прорыв года», организатором которой выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

- К специалистам Департамента мы часто обращаемся за консультацией по вопросам ведения бизнеса, принимаем участие в мероприятиях для предпринимателей, организованных Департаментом, - говорит Дарья. - Сейчас нам очень нужна инфраструктурная помощь для развития системы приемников одежды - не везде их можно установить. По статистике, в нашем городе в мусор отправляются ежегодно до 450 тысяч тонн текстиля. Хотя могли бы возвращаться в экономику.

P. S. Вы являетесь социальным предпринимателем и хотите стать героем нашей рубрики? Напишите нам: dpir-press@mos.ru.

КСТАТИ

Совет от Дарьи Алексеевой тем, кто планирует начать собственный бизнес:

«Если у вас появилась идея, не стоит сразу же вкладывать в нее все свои деньги. Проверьте для начала актуальность своего продукта на знакомых. Заложите на это три месяца. Если с идеей что-то не так, за этот срок вы уже все прекрасно поймете!»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 300 тонн вещей прошло через проект Charity Shop в 2018 году.

• 70 - 75 тонн в месяц - объем на текущий момент. Проект разрастается.

Еще больше материалов по теме: «Свое дело: Герои»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Алексей Фурсин: «Для бизнеса действует 234 меры господдержки. Достаточно?»
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин и журналисты ведущих российских СМИ собрались, чтобы поговорить о возможностях для малого и среднего бизнеса столицы
Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов на технобаттле «Формула Студент»
21 сентября на территории подмосковного аэродрома Быково (Раменский район), в рамках ежегодного международного инженерно-спортивного соревнование «Формула Студент», восемь детских технопарков Москвы проведут серию мастер-классов
Детский технопарк «На Зорге» приглашает на «Парк-Фест»
21 сентября детский технопарк «На Зорге», курируемый Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, проведет на территории парка «Ходынское поле» второй фестиваль «Городские проекты»
Для поддержки московских IT-разработчиков учреждены премии Мэра Москвы
В столице учреждены премии Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», направленные на поддержку талантливых разработчиков цифровых продуктов и сервисов для развития городской среды
Итоги выставки «Collection Premiere Moscow 2019»: стенд столичных дизайнеров посетили байеры из Италии, Маврикия, Индонезии и других стран
Столичные дизайнеры провели 366 встреч в формате MatchMaking на крупнейшей выставке моды в Восточной Европе «Collection Premiere Moscow 2019» (СРМ), которая завершилась 6 сентября в «Экспоцентре»
«Made in Moscow»: 12 московских производителей детских товаров представят свою продукцию в Германии
В Кельне сегодня открылась крупнейшая в мире выставка товаров для детей всех возрастов «Kind + Jugend 2019», которая продлится до 22 сентября. На ней под единым брендом «Made in Moscow» впервые принимают участие 12 столичных компаний
Новости 24
Десятерым членам делегации России не дали визы для участия в ГА ООН
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Зеленский надеется на скорый саммит в «нормандском формате»
Полиция нашла 13 видов оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска
Глава Федерации хоккея с мячом Альберт Поморцев отпразднует 80-летие
Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на получение российского гражданства
СК России возбудил дело после подрыва моста в Луганске
В "Аэроэкспрессе" пассажир забыл макет Кремля
В Подмосковье девятиклассник раскроил череп ученику третьего класса
Зеленский устал, считает друг украинского лидера
Зарплата бюджетников будет повышена с 1 октября
Названы самые популярные виды алкоголя в России
Умер Джоэл Майкл Мендел, продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти»