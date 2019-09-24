Вторая жизнь старых вещей

«Комсомольская правда» совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы продолжают рассказывать о лучших примерах социального бизнеса в рубрике «Свое дело».

Шесть лет назад москвичка Дарья Алексеева, активно занимавшаяся волонтерством, думала над тем, как найти денег для очередного благотворительного проекта. В ее гардеробе нашлось несколько хороших вещей, которые были уже без надобности. Оказалось, что и у подруг таких платьев, сумочек и прочего немало - выбрасывать было бы глупо, а направить на доброе дело - запросто. За несколько часов распродажа собранных брендовых вещей принесла в копилку 136 тысяч рублей. Так Даша и поняла, что придумала жизнеспособную модель социального бизнеса.

В 2014 году она открыла свой первый благотворительный магазин Charity Shop. А сейчас их уже 8.

- Люди передают нам брендовые вещи, аксессуары, - объясняет Дарья. - Вещи поступают к нам через систему пунктов приема, их больше сотни. Собранное мы сортируем, лучшее выставляем на продажу. Часть одежды через наш благотворительный фонд «Второе дыхание» отвозим людям, которые оказались в сложной ситуации. Например, в 2018 году мы такими образом помогли 50 тысячам человек.

Впрочем, социальный бизнес Charity Shop - это куда более сложная система. Например, в определенный момент компания столкнулась с тем, что часть поступающих вещей оказывается слишком ветхими. Носить такое уже нельзя. Начали думать, что делать с переработкой. Процесс недешевый. В итоге нашли партнеров в Костромской области, создали собственное небольшое предприятие по переработке в Ивановской.

- Из части ткани получается ветошь, тряпка для строек и шиномонтажей. Часть перерабатывается под материалы для шумоизоляции, - продолжает Алексеева.

А еще Charity Shop помогает с трудоустройством женщинам из кризисных центров, излечившимся алкоголикам и наркоманам. Сейчас это 12 из 80 сотрудников проекта.

Дарья Алексеева является амбассадором премии «Прорыв года», организатором которой выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

- К специалистам Департамента мы часто обращаемся за консультацией по вопросам ведения бизнеса, принимаем участие в мероприятиях для предпринимателей, организованных Департаментом, - говорит Дарья. - Сейчас нам очень нужна инфраструктурная помощь для развития системы приемников одежды - не везде их можно установить. По статистике, в нашем городе в мусор отправляются ежегодно до 450 тысяч тонн текстиля. Хотя могли бы возвращаться в экономику.

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КСТАТИ

Совет от Дарьи Алексеевой тем, кто планирует начать собственный бизнес:

«Если у вас появилась идея, не стоит сразу же вкладывать в нее все свои деньги. Проверьте для начала актуальность своего продукта на знакомых. Заложите на это три месяца. Если с идеей что-то не так, за этот срок вы уже все прекрасно поймете!»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 300 тонн вещей прошло через проект Charity Shop в 2018 году.

• 70 - 75 тонн в месяц - объем на текущий момент. Проект разрастается.