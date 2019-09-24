Подрыва моста в Луганске: СК России возбудил дело за международный терроризм

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "совершение вне пределов территории России взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность ее граждан в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против ее интересов".

- 19 сентября 2019 года неустановленные лица, выполняя заведомо преступные приказы представителей высшего политического и военного руководства Украины, совершили подрыв трех взрывных устройств, установленных на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-я Керамической города Луганска. Именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86 гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из 10 грузовых автомобилей, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как полагает следствие, преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики от России.

Это уже не первый случай, когда украинские военнослужащие пытаются нанести вред сотрудникам МЧС, которые следуют в составе гуманитарного конвоя. В Следственном комитете России предпримут все необходимые меры для раскрытия этого преступления и наказания виновных.