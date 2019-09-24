2019-09-24T12:32:53+03:00
Политика

Даст или не даст?

Страдания «проходной пешки» Зеленского в борьбе Трампа и Байдена
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Пока на Капитолийском холме и в американских СМИ грохочут грозы и сверкают молнии в разборе «дела о вмешательстве России в выборы в США», совсем иное и совершенно реальное вмешательство Украины в процесс выборов президента США привлекает внимание американского политикума не по самому факту, а по ожидаемым результатам противостояния Трампа и наиболее вероятного его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена. Трамп якобы требует от Зеленского передать ему досье о коррупционном вмешательстве Байдена в украинские дела, Байден, напротив, обвиняет самого Трампа в коррупционном давлении на лидера иностранного государства. Прекрасная картинка, иллюстрирующая состояние западной демократии.

Байден, конечно же, наследил так, как не пристало эталонному «носителю демократии» (по аналогии с носителем языка). Когда он требовал уволить Генпрокурора Украины, начавшего расследование против крупнейшей на Украине компании, намеревавшейся добывать сланцевую нефть в Незалежной (не ее вина, что не сложилось). В руководство которой после победы Евромайдана был кооптирован старший сын вице-президента США Хантер Байден. И само назначение Хантера, и последовавший за этим ультиматум Киеву от папы – это безусловный скандал. Компромат на Байдена в руках Трампа и последующее уголовное преследование экс-вице-президента США при Обаме за коррупцию – почти гарантия избрания нынешнего президента США на второй срок. Но только почти.

С другой стороны, патологическая русофобия демократов стопроцентно гарантирует поддержку Украины против России в случае их победы на выборах-2020 (если это надо Украине при Зеленском так же, как при Порошенко). А Трамп весь такой противоречивый, что у него семь пятниц даже не на неделе, а в одну лишь среду или четверг. А еще и злопамятный. Он уже сейчас заморозил военную помощь США Украине до итогов ревизии о том, как она расходовалась, и куда ушла. И может быть страшен в необузданности.

Зеленский, оказавшийся на этой шахматной доске «проходной пешкой», благодаря компромату на демократов, сейчас действительно страдает, находясь перед выбором, кому отдавать лишнего ферзя. Он бы наверняка хотел быть тем ласковым теленком, что сосет с двух маток, но суровая реальность требует от него выбрать одного из двух «папок». Даст или не даст Зеленский компромат? Не даст – Трамп в случае своей победы припомнит с процентами. Даст – а вдруг Байден пройдет. Сплошные страдания и муки выбора в ситуации, куда ни кинь, всюду клин.

Многое может решиться уже в среду, в ходе кулуарной встречи Трампа и Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Но самое интересное, что, вне зависимости от решения Киева, американский истеблишмент уже сам, при любом исходе, обеспечил вмешательство Украины в следующие выборы своего президента. Но в Вашингтоне на это стараются не обращать внимания.

Дональд Трамп принял участие в "Битве миллиардеров".

ИСТОЧНИК KP.RU

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