Опрос «КП»: кто лучший футболист мира

Лионель Месси в шестой раз признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА. В финальном раунде голосования аргентинец обошел защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси набрал 46 процентов голосов. От тренеров он получил 379 очков, от капитанов - 377, от журналистов - 364. Фанаты отдали ему 1 359 728 голосов.

Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 процентов голосов. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Любопытно, что сам Роналду не включил не Месси, ни ван Дейка в тройку лидеров. Месси же поставил Роналду на второе место, назвав лучшим сенегальца Садио Мане из «Ливерпуля».

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