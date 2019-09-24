2019-09-24T12:54:27+03:00
Спорт

Опрос «КП»: кто лучший футболист мира

Лионель Месси снова стал лучшим футболистом мира по версии ФИФА. А вы согласны с этим выбором?
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Лионель Месси снова стал лучшим футболистом мира по версии ФИФАЛионель Месси снова стал лучшим футболистом мира по версии ФИФАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Лионель Месси в шестой раз признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА. В финальном раунде голосования аргентинец обошел защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси набрал 46 процентов голосов. От тренеров он получил 379 очков, от капитанов - 377, от журналистов - 364. Фанаты отдали ему 1 359 728 голосов.

Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 процентов голосов. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Любопытно, что сам Роналду не включил не Месси, ни ван Дейка в тройку лидеров. Месси же поставил Роналду на второе место, назвав лучшим сенегальца Садио Мане из «Ливерпуля».

В ТЕМУ

Почему Лионель Месси в шестой раз стал лучшим футболистом мира

Для того, чтобы опередить Роналду и ван Дейка, ему пришлось стать вожаком "Барселоны" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Аналитик рассказал об опасности подключения к сотовой связи по фото и голосу
Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет
В США зафиксирован девятый случай смерти от вейпа
Массовое убийство удалось предотвратить в школе Кирова
"Многое держу в себе": Неймар рассказал об особенностях своего темперамента
Экс-начальника полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
Россиянка серьезно пострадала в ДТП на Пхукете
Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения
Шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов в Турции
Косачев прокомментировал ситуацию с визами США: это не отказ, но осознанное решение
«Как вы смеете!»: шведская эко-активистка Грета Тунберг обвинила политиков в украденном детстве
Роскосмос отложил запуск «Протона-М»
Появилось видео пуска крылатой ракеты «Уран» с модернизирового МРК «Смерч»
МИД возмущен отказом США выдать визы членам делегации РФ в ГА ООН
СНБО незалежной не нашло оснований для санкций против NewsOne и «112.Украина»
Десятерым членам делегации России не дали визы для участия в ГА ООН
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Зеленский надеется на скорый саммит в «нормандском формате»
Полиция нашла 13 видов оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска
Глава Федерации хоккея с мячом Альберт Поморцев отпразднует 80-летие
Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на получение российского гражданства
СК России возбудил дело после подрыва моста в Луганске
В "Аэроэкспрессе" пассажир забыл макет Кремля
В Подмосковье девятиклассник раскроил череп ученику третьего класса
Зеленский устал, считает друг украинского лидера
Зарплата бюджетников будет повышена с 1 октября
Названы самые популярные виды алкоголя в России
Умер Джоэл Майкл Мендел, продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти»