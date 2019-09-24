Колокольцев рассказал об увеличении числа наркозависимых

В Москве под председательством министра Владимира Колокольцева прошло заседание Государственного антинаркотического комитета (ГАК). В режиме видео-конференц-связи в мероприятии приняли участие председатели антинаркотических комиссий – руководители субъектов Российской Федерации.

- В прошлом году возросло число лиц с зависимостью от новых видов (синтетических - прим.ред) наркотиков и психостимуляторов, а количество больных опийной наркоманией сократилось. Однако, действующая система учета наркозависимых не отражает реальную картину наркопотребления в стране. В ней необходимо учитывать и те категории граждан, которые допускают немедицинское потребление наркотиков. В частности, тех, кто доставляется на освидетельствование при оформлении административных протоколов и в ходе производства по уголовным делам, - заявил министр и предложил детально проработать данный вопрос в рамках межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета.

Колокольцев также отметил, что в текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных нарколабораторий, основная часть из которых специализировалась на производстве запрещенных веществ.

- Совсем недавно пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого осуществляли изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков на территории Московского региона и Республики Марий Эл. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны организатор и участники группы. Изъято лабораторное оборудование, а также около 20 килограммов запрещенных веществ, - отметил председатель ГАК.

Кроме того, участники заседания обсудили меры по предотвращению распространения допинга в спортивной среде. Это явление – серьезная проблема, которая подрывает доверие к соревнованию и честному соперничеству, наносит ущерб здоровью атлетов, оказывает негативное влияние на авторитет России на международной арене.