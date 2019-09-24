2019-09-24T14:20:21+03:00
Спорт

Хабиб не подерётся в 2019 году

Российский чемпион выйдет защищать пояс только после новогодних праздников
Георгий ШАКОВ
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Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье до сих пор не узнал имя своего следующего соперникаХабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье до сих пор не узнал имя своего следующего соперникаФото: REUTERS
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Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье до сих пор не узнал имя своего следующего соперника. Американская пресса предсказывала бой Хабиба в рамках турнира UFC 245, который состоится 14 декабря. Подтверждения не оправдались. Организация анонсировала поединок за пояс в полулёгком весе между Максом Холлоуэеем и Александром Волкановски. Два чемпионских боя у мужчин за вечер в UFC не проводится.

Соответственно, теперь появления Хабиба в октагоне стоит ждать не раньше следующего года. Главные претенденты на бой все те же: Тони Фергюсон и ветеран, завершивший карьеру, Жорж Сен-Пьер. В то же время до предела закручивает интригу и Конор Макгрегор. Ранее он написал в социальных сетях загадочное послание: 14 декабря, Дублин. Многие восприняли это, как знак возвращения в единоборства.

Добавим, что следующий бой Нурмагомедова стоит ждать до середины апреля 2020 года. Потом начнется священный для всех мусульман месяц Рамадан, во время которого Хабиб не имеет возможности готовиться к боям из-за того, что соблюдает пост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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