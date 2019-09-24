Хабиб не подерётся в 2019 году
Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье до сих пор не узнал имя своего следующего соперника. Американская пресса предсказывала бой Хабиба в рамках турнира UFC 245, который состоится 14 декабря. Подтверждения не оправдались. Организация анонсировала поединок за пояс в полулёгком весе между Максом Холлоуэеем и Александром Волкановски. Два чемпионских боя у мужчин за вечер в UFC не проводится.
Соответственно, теперь появления Хабиба в октагоне стоит ждать не раньше следующего года. Главные претенденты на бой все те же: Тони Фергюсон и ветеран, завершивший карьеру, Жорж Сен-Пьер. В то же время до предела закручивает интригу и Конор Макгрегор. Ранее он написал в социальных сетях загадочное послание: 14 декабря, Дублин. Многие восприняли это, как знак возвращения в единоборства.
Добавим, что следующий бой Нурмагомедова стоит ждать до середины апреля 2020 года. Потом начнется священный для всех мусульман месяц Рамадан, во время которого Хабиб не имеет возможности готовиться к боям из-за того, что соблюдает пост.
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ИСТОЧНИК KP.RU