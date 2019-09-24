2019-09-24T14:59:43+03:00
Общество

Соловьев объяснил, почему осадил польского эксперта

В студии обсуждали протокол Пакта Молотова-Риббентропа
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Владимир СоловьевВладимир Соловьев
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Это произошло во время обсуждения сентябрьских событий 80-летней давности. И рассмотрения того, какие оценки дают началу большой войны сегодняшние европейские историки и политики.

- Владимир Рудольфович, вы в прямом эфире, обсуждая начало Второй мировой, резко осадили польского эксперта…

- Сначала я осадил нашего эксперта Амнуэля.

- «Не могу слышать весь либеральный бред про нашу историю», - так сказали вы, имея ввиду что конкретно?

- Дискуссия шла о рассуждениях вокруг пакта Молотова-Риббентропа, заключенного в августе 1939-го. И о той чуши, которую сейчас где только не прочитаешь об этом соглашении. Начиная от заявлений бьюти-блогера Навального и заканчивая неким Венедиктовым.

- Но есть два разных советско-германских документа — пакт от 23 августа и соглашение от 29 сентября 1939-го. И там о разных вещах речь идет…

- Я говорю в целом об этом трудном периоде. О том, кто реально начал войну. И о том, где и чья вина. И о пересмотрах итогов войны. Мало того. Задайте вопрос: а почему секретный протокол Пакта Молотова-Риббентропа всем известен и сегодня доступен, но вот куда делись секретные протоколы — да и были ли они — к тем соглашениям, которые подписывали европейские лидеры, и не только они, начиная с 1933 года?

- Там большой список, вообще-то...

- Очень большой. Но почему-то никто не спешит его публиковать и раскрываться. А мы тут прямо впереди паровоза.

- Оригинал секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа сейчас лежит в открытом доступе в экспозиции в Росархиве на Пироговке в центре Москвы....

- А он уже никому не интересен, этот протокол! Не интересен всем тем людям, которые хотят приравнять нацизм к сталинизму! Поставить на одну доску Гитлера и Сталина. Европарламент ведь принял такое решение — а это, на мой взгляд, преступное пересматривание истории. Нам не надо с этим мириться. Тем более, если присмотреться к тому, что за страны входят в Европарламент, выступающие против нас. И сравнить с тем, кто входил в гитлеровскую коалицию.

- Будет прямое совпадение?

- Да сразу все становится понятным! Понятно, почему, как именно и кто пересматривает итоги войны! А если посмотреть на источники финансирования наших "пересмотрщиков" — тем более все становится понятно.

- Что вы имели ввиду, говоря что некоторые евреи притворяются наследниками погибших в ходе второй мировой и являются жуликами?

- Я никогда ничего подобного не говорил — это заявил приглашенный в студию польский эксперт Корейба.

- Зная умонастроения таких экспертов, вы же не могли не предполагать, что прозвучит в эфире?

- Иногда они умудряются сказать такое, что даже в страшном сне никому не придет в голову. Но я вынужден давать возможность этим людям давать говорить, потому что иначе наш зритель может предположить, что мы всё выдумываем. И что ничего такого и близко нет.

- Польский эксперт Корейба в вашей студии уже не появится?

- У меня шансов на его появление ноль.

- В вашем эфире люди высказывают суждения за гранью — но вы продолжаете давать им слово.

- Я обязан. Наши зрители и слушатели должны понять, что мы ничего не выдумываем, что такая вот точка зрения — она доминирует сегодня на Западе. Иначе нам скажут — да ладно, что вы нам сказки рассказываете! Какому разумному человеку придет такое в голову?

- Тема начала второй мировой в ваших эфирах будет продолжена?

- Эта тема регулярно всплывает. Как только запад позволит себе очередной выпад — мы ответим. Надо признать — было глупостью признавать началом второй мировой сентябрь 1939-го. Япония с 1932-го вторглась в Китай. И посмотрите, сколько погибло китайцев! И картина сразу станет иной. Но пока доминирует евроцентричная картина мира. И европейский эгоизм, что неверно.

- В ближайших эфирах услышим продолжение темы?

- А куда деваться?

Владимир Соловьев прокомментировал скандал в эфире «России 1».Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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