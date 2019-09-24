2019-09-24T14:12:24+03:00
Умные вещи

VK и AliExpress запускают партнёрскую программу для блогеров

Теперь пользователи соцсети и администраторы групп смогут создавать материалы о товарах
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VK и AliExpress запускают партнёрскую программу для блогеровVK и AliExpress запускают партнёрскую программу для блогеров
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ВКонтакте и AliExpress тестируют партнёрскую программу для авторов контента. Теперь пользователи соцсети и администраторы групп смогут создавать материалы о товарах AliExpress, используя реферальные ссылки из мини-приложения в VK Mini Apps. За каждую покупку по ссылке автор получит комиссию. Пока в тестировании участвует ограниченный круг авторов, но подать заявку может любой желающий через сообщество.

Партнёрская программа для создателей контента станет первой интеграцией такого формата для двух платформ. AliExpress активно работает в направлении развития контентных проектов. В приложении AliExpress развиваются сервисы рекомендаций, внутренние социальные механики, а уровень программы лояльности зависит от социального капитала пользователей: количества обзоров, комментариев и других действий. Товары с бóльшим количеством положительных отзывов имеют приоритет в поисковой выдаче. Социальная составляющая положительно влияет на продажи — товары, которые попадают в контентные подборки, по данным аналитиков компании, продаются в среднем в полтора раза успешнее.

Также сегодня ВКонтакте появится возможность прикреплять товары к фотографиям, историям и статьям. Функция сделает покупки удобнее: вся полезная информация будет видна сразу, а чтобы перейти к оформлению заказа, хватит одного касания. К материалам можно будет добавлять до пяти товаров из ВКонтакте или мини-приложения AliExpress. Прикреплённые позиции будут отображаться прямо на снимке, истории или в статье в виде сниппета — небольшого блока с названием товара и ценой. Ранее добавлять товары можно было только к записям.

Ирина Денежкина, руководитель электронной коммерции ВКонтакте:

«В рамках масштабной синергии c AliExpress мы начинаем тестировать важный для социальной коммерции инструмент — товары в пользовательском контенте. Рассчитываем, что такой формат увеличит количество взаимодействий аудитории с e-commerce, а реферальная программа вдохновит авторов создавать ВКонтакте качественный контент про шопинг».

В августе ВКонтакте появился сервис AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса. Он разработан на платформе VK Mini Apps, не требует установки и открывается прямо в мобильном приложении соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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