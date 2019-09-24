"Мой случай не частный!": Слуцкий ждет реакции ООН и Помпео на невыдачу визы США

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ожидает реакции руководства ООН и госсекретаря США Майка Помпео на невыдачу американских виз членам российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи.

- ООН перестала быть сакральной и уважаемой для Госдепа США. Думаю, Сергей Лавров переговорит с Майком Помпео, и визы, возможно, будут получены, но сам факт показателен. Это провокация. Это совершенно непозволительно и никогда ранее такого не было. И ООН поставили на место, и лишний раз показали отношение к России. Ждем реакции генсека ООН. Мы лишний раз убеждаемся, что, к сожалению, для Госдепа по отношению к тем, кого они не воспринимают по тем или иным причинам так, как должно, нет красных линий, - заявил журналистам депутат.

Напомним, ранее глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев объявил о том, что ему, ряду членов официальной делегации на сессии Генассамблеи ООН и сопровождающим лицам не выдали в срок американскую визу. Сам он с 2018 года находится под американскими санкциями. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "возмутительным примером неуважения США членов ООН" и сообщила, что эту тему Сергей Лавров обсудит в Нью-Йорке с госсекретарем США Майком Помпео.

В ответ на просьбу "КП" прокомментировать ситуацию с визами, пресс-служба посольства США в РФ сообщило, что частные случаи подачи заявок на визы не комментирует.

- Я не запрашивал визу как частное лицо, я нахожусь под американскими санкциями и въезжаю в США раз в год, как и Константин Косачев в составе российской делегации в ООН. Таким образом этот случай, безусловно, частным не является, - ответил Слуцкий на вопрос "КП".

Сам он пока находится на Совещании спикеров парламентов Евразии в Казахстане и в случае выдачи визы будет согласовывать дальнейшие действия со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

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