2019-09-24T15:42:32+03:00
Экономика

РЭН даст старт конкурсу инновационных компаний в сфере энергетики

Российская энергетическая неделя пройдет 2-5 октября в Манеже
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РЭН даст старт конкурсу инновационных компаний в сфере энергетикиРЭН даст старт конкурсу инновационных компаний в сфере энергетики
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На Российской энергетической неделе – 2019 будет объявлен старт конкурса «Топ-10 инновационных компаний в сфере энергетики». Конкурс направлен на выявление самых востребованных и перспективных инновационных решений, способных существенно изменить сферу энергетики как в России, так и во всем мире. Организаторами выступают Министерство энергетики РФ и Фонд Росконгресс. Форум «Российская энергетическая неделя – 2019» пройдет 2–5 октября в Москве.

«Конкурс призван объединить усилия и знания в разных областях науки и техники для создания энергетики будущего. Наша задача – способствовать внедрению перспективных инновационных технологий в сфере энергетики, улучшению инфраструктуры отрасли и усилению позиций России на мировом рынке», – подчеркнул министр энергетики РФ Александр Новак.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что конкурс проводится в рамках развития Фондом Росконгресс национального стандарта качества для высокотехнологичных инновационных компаний, обладающих высокой ликвидностью на глобальном рынке, – „Бизнес Приорити“. «Тема конкурса охватывает широкий спектр приоритетных направлений энергетической отрасли, в том числе цифровые решения и системы автоматизации, мониторинг и диагностика оборудования, информационная и кибербезопасность в энергетике, новые материалы и технологии, обеспечивающие производственный процесс, и другие», – сказал Александр Стуглев.

Конкурс «Топ-10 инновационных проектов в энергетике» будет способствовать выявлению и развитию высокотехнологичных инновационных компаний. Необходимость поиска и внедрения новых технологических решений в сфере энергетики обусловлена важностью энергетической инфраструктуры России и всего мира. Новые технологические проекты и команды, готовые к вызовам будущего, получат прямой доступ к крупнейшим мировым потребителям технологий, смогут максимально быстро реализовать свой проект, перейти к масштабированию и экспорту своего продукта на зарубежные рынки.

Отбор представленных на конкурс инновационных компаний будет осуществляться экспертной комиссией, состоящей из представителей Министерства энергетики, Фонда Росконгресс, Фонда «Сколково» и крупнейших венчурных фондов России. Эксперты будут оценивать в том числе перспективность с точки зрения развития отрасли и инновационный подход к решению проблем.

Все финалисты конкурса получат статус «Бизнес Приорити». Итоги конкурса будут подведены в рамках Российского инвестиционного форума, который состоится в г. Сочи с 12 по 14 февраля 2020 года. Фонд Росконгресс является организатором данных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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