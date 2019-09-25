Здоровье с экономией

Современная наука о еде нашла решение, как с сохранением вкусовых качеств получить полезный для здоровья продукт - заменитель молочного жира и молокосодержащие продукты на его основе.

Молоко – желанный гость на каждом российском столе. «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!», – кто не помнит задорную коровку из детского мультика? Ей безоговорочно верили все в советском и постсоветском пространстве. И не зря. Три порции молочных продуктов могут восполнить суточную потребность человека в кальции. Не удивительно, что раньше стакан молока давали труженикам заводов «за вредность». Вместе с тем, открытия науки о еде позволяют под новым углом посмотреть на ценность традиционного и всеми любимого продукта.

ХИМИЯ ЕДЫ

Молоко – это эмульсия жира в воде с добавлением лактозы (молочного сахара), микроэлементов (порядка 400 ценных соединений) и, конечно, белков. Вопреки расхожему мнению, биологическая ценность этого продукта определяется не молочным жиром, а наличием особого уникального белка. Не будет преувеличением сказать, что молочный белок – «сердце» молока. Он содержит все девять незаменимых аминокислот. Организм не может их вырабатывать, поэтому мы получаем их из пищи. Человек должен регулярно есть продукты, в которых содержится полноценный белок. Когда его не хватает, телу приходится разрушать клетки мышц и печени и извлекать его оттуда – чтобы поддерживать работу более важных систем.

Организм создает из белка гемоглобин, который доставляет кислород в клетки. Наше тело производит из незаменимых аминокислот антитела, которые распознают вирусы и бактерии, обезвреживают и формируют к ним иммунитет.

После того, как мы поели сладкое, поджелудочная железа выделяет порцию гормона инсулина, который расщепляет глюкозу. Инсулин тоже состоит из белков. Коллаген – тоже белок. Маркетологи приучили нас к тому, что он творит чудеса: морщины исчезают, волосы оживают, суставы работают как новые. И в этом есть правда – коллаген «склеивает» клетки нашего тела.

Клетки организма постоянно обновляются. Поэтому мы должны регулярно восполнять запасы незаменимых аминокислот, и молочные продукты нам в этом помогают.

А вот молочный жир нельзя признать идеальным по составу. В нем преобладают те компоненты, которые повышают риск болезней сердца и сосудов: насыщенные жиры, холестерин и трансжиры естественного происхождения, количество которых может достигать 8 % (в летний сезон) и зависит от биологических особенностей животных, кормов и условий обработки молока.

Таким образом, перед пищевой промышленностью встал вопрос, как с сохранением вкусовых качеств – сливочный вкус многими любим с детства – получить полезный для здоровья продукт. Выход был найден – заменитель молочного жира и молокосодержащие продукты на его основе.

ВЫХОД ЕСТЬ

Заменитель молочного жира – это смесь из натуральных растительных масел – подсолнечного, оливкового, рапсового, пальмового, кукурузного и любых других, которые смешивают так, чтобы сохранять полезные жирные кислоты, но при этом не допускать образования вредных трансжиров.

Заменитель молочного жира – основа молокосодержащих продуктов, в процессе производства которых сохраняют полезный молочный белок, а животные жиры специально заменяют на растительные. Кроме того, у продуктов со смешанным жировым составом есть очевидный бонус – их можно обогащать витаминами и минералами, удовлетворяя таким образом не только потребность человека в белке, но и во всех необходимых макро- и микроэлементах – причём в тех пропорциях, которые требуются организму. За несколько последних десятилетий человечеству жить стало лучше, жить стало сытнее. При этом изменились условия и образ жизни, особенно среди городского населения: современные дети прогулкам на свежем воздухе предпочитают домашние игры с гаджетами, обычному офисному работнику не нужно столько энергии, сколько, к примеру, даже полвека назад рядовому строителю коммунизма. А потребность в физиологически значимых нутриентах осталась на прежнем уровне. В связи с этим переход на менее калорийные и обогащенные витаминами продукты – не роскошь, а средство выживания.

НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ?

Тот факт, что жир в молоке не является критически значимым элементом, поняли за рубежом еще во второй половине прошлого века, когда в 60-е годы в Скандинавии появились растительные спреды – продукты с заменителями молочного жира. С тех пор ассортимент продуктов со смешанным жировым составом за границей растет.

Сегодня в европейских магазинах есть сектор розничной торговли, в котором представлены только составные продукты: спреды, растительные йогурты, творог, сливки, мороженое. Рынок растительных альтернатив больше, чем в России. Эта категория воспринимается как полезная для здоровья, поскольку растительные масла – источники незаменимых жирных кислот. Люди считают такие продукты более экологичными, ведь их производство требует меньше природных ресурсов. Поэтому продажи и цена молочных продуктов и продуктов на растительной основе в Европе сравнялись.

В России производство продуктов со смешанным жировым составом еще только начинает набирать обороты, и отношение к ним неоднозначное. Пока российские потребители с недоверием относятся к указанию на этикетке «С заменителем молочного жира», некоторые стараются обходить полки с такой продукцией стороной. Не пугаться при виде пока многим непривычной аббревиатуры «СЗМЖ» можно, если уметь правильно её расшифровывать, то есть понимать, из чего сделан продукт и каковы последствия его употребления.

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, чтобы быть здоровым, россиянин должен потреблять в год 325 кг молочной продукции:

• 58 кг обезжиренного молока, кефира и йогурта (до 1,5% жирности);

• 50 кг тех же наименований жирностью 3,2%;

• 19 кг творога, 7 кг сыра;

• 3 кг сметаны;

• 2 кг сливочного масла.

Чтобы съедать такое количество молочных продуктов в год, россиянин должен будет тратить в год на «молочку» около 20 тысяч рублей.

Теперь ещё немного математики.

Продукты с заменителем молочного жира делают еду не только значительно полезнее, но и в несколько раз дешевле. Из одной тонны цельного молока удаётся получить 40 кг натурального сливочного масла и в два с лишним раза больше сухого обезжиренного молока (87 кг), которое дальше может пойти на переработку для производства продуктов смешанного жирового состава. Замена животного жира растительным сократит расходы и снизит себестоимость продукта. Экономический эффект будет достигнут вследствие разницы в цене между молочным и растительным сырьём.

Хозяйкам на заметку: переход с «молочки» на продукты с частичной или полной заменой молочного жира растительным позволит семье в среднем сэкономить 24 тысячи рублей в год. К слову, по данным Росстата, потребление молочной продукции в соответствии с нормами Минздрава может позволить себе только треть всего населения России.

Аналитики также отмечают, что, снижая содержание молочного жира, как наиболее дорогостоящей составляющей молока, и заменяя его на более доступный и полезный заменитель можно увеличить потребление молочного белка на 125 тыс. т у населения, чей уровень доходов не позволяет приобретать исключительно молочную продукцию.

Важно, что это будет полностью соответствовать действующим рекомендациям Минздрава по потреблению молочного белка.

У наших северных соседей – финнов – составные продукты появились на столах еще в середине прошлого века. Местные жители покупают спреды на растительной основе и готовят традиционные блюда по новым рецептам. И это не связано с тем, что в стране нет молока – Финляндия экспортирует молоко и сливочное масло в Россию.

Наша культура питания неразрывно связана с потреблением молока. Молочные продукты полезны. Мировые рекомендации по питанию говорят, что это источник белка и кальция. Вместе с этим в нашей стране живет заблуждение, что польза молока – в высокой жирности, а покупка жирных продуктов для семьи – это забота. Не стоит бояться составных продуктов – единственное отличие в том, что животных жир в них целенаправленно заменили на растительное масло. Это помогает снизить нагрузку на сердце и сосуды. Плюс – получить больше полезного молочного белка. Выбирайте продукты на свой вкус и будьте здоровы!

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