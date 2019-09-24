Смотри все сезоны легендарного сериала «Друзья» в подписке ivi

И это прекрасная возможность посмотреть его в первый раз, пересмотреть в десятый, или наконец уже исполнить свою давнюю мечту: посмотреть шоу с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами, с удовольствием прокачивая свой английский.

Первая серия легендарного ситкома о друзьях, живущих на Манхэттене, вышла в эфир 22 сентября 1994 года, двадцать пять лет назад. Но шоураннеры проекта, Марта Кауффман и Дэвид Крейн, смогли сделать его абсолютно вне времени и навсегда актуальным. Легкомысленная Рэйчел Грин, зануда-повар Моника Геллер, комплексующий шутник Чендлер Бинг, ловелас-обжора Джо Триббиани, ищущий немного личного счастья палеонтолог Росс Геллер и эксцентричная Фиби Буффе – это всегда мы, независимо от того, какой год сейчас. Внешние события, происходившие в мире, в США и в Нью-Йорке, на сценарий сериала не влияли, а дружба – это то, что важно для всех нас каждый день.

Шесть постоянно переплетенных между собой сюжетных линий, идеально написанные диалоги, плотно наполненные простыми и всем понятными шутками, равенство и одинаковая важность всех участников этой семьи, состоящей из тех, кто осознанно выбрал друг друга, неожиданные камео, возможность сбежать от скуки, рутины и проблем туда, где есть идеальная кофейня со всегда свободным любимым диваном, уютные теплые квартиры, в которых тебе всегда будут рады, и беззаботная компания, поддерживающая друг друга почти во всем, – сделали «Друзей» идеальным сериалом на все времена. Это наше одеялко и чашка горячего какао, чтобы стало тепло и спокойно.

Для тех, кто уже посмотрел все сезоны «Друзей» девять раз, и тех счастливчиков, которым только предстоит узнать, что Джо не делится едой, собрали несколько фактов о сериале.

• Сначала ситком должен был называться «Кафе Бессоница», потом его переименовали в «Друзья, как мы», потом в «Шестеро, как один» и только потом остановились на названии, под которым мы его знаем.

• В первой версии сценария главная любовная линия принадлежала не Россу и Рэйчел, а Джоуи и Монике.

• Сюжетная линия с тройняшками, которых Фиби выносила для своего брата, была вписана в сценарий, чтобы объяснить настоящую беременность Лизы Кудроу.

• Главной музыкальной темой сериала должна была быть песня «Shiny Happy People» группы REM. Ее успели использовать в пилотной серии.

• Роль Чендлера хотел сыграть Джон Фавро, но он не прошел пробы и в итоге снялся только в эпизодической роли бойфренда Моники.

• Хэнк Азария очень хотел сыграть Джо Триббиани и приходил на прослушивание два раза. Продюсеры оценили и взяли Хэнка на роль Дэвида, ученого и возлюбленного Фиби.

• Роль Росса Геллера сразу писалась под Дэвида Швиммера.

• Мэтт ЛеБланн сам придумал имидж своего персонажа – он хотел выделить его из общей компании.

• Мэттью Перри рассказал шоураннерам, что стесняется красивых женщин, и они добавили эту черту в характер его персонажа.

• Роль обезьянки Марселя играли двое животных – мальчик Манки и девочка Кэти.

• Лиза Кудроу ненавидит играть на гитаре. Она даже предлагала заменить инструмент на барабаны бонго, но ей просто наняли преподавателя. Кудроу так и не смогла постигнуть инструмент и решила, что Фиби будет плохим музыкантом-самоучкой. За что мы ей благодарны, потому иначе «Драный кот» был бы совсем другим!

• Брюс Уиллис снялся в сериале совершенно бесплатно. Дело в том, что на съемках «Девяти ярдов» он поспорил с Мэттью Перри, что фильм не возглавит топ проката в премьерный уик-энд, и проиграл.

• Джеймс Майкл Тайлер получил роль Гантера, потому что был единственным из пришедших на пробы, кто умел пользоваться кофемашиной, и у его персонажа не было имени до середины третьего сезона.

• А первый текст у Гантера появился только в 33-м эпизоде. Он состоял из одного слова «Да».

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