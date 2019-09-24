Заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая: В заложниках сейчас все честные спортсмены

В понедельник ВАДА на своем исполкоме отложило решение вопроса о снятии с России санкций на три недели. Мало того, их могут усугубить и вновь лишить лицензии Российское антидопинговое агенство (РУСАДА).

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал это так:

«Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом ВАДА 20 сентября 2018 года, выполнены. РУСАДА и Минспорта России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее.

Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации.

Нам сообщили, что база данных, переданная в ВАДА осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты ВАДА забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны - будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон», - прокомментировал отсрочку министр.

Что это за несовпадения? - задали мы вопрос на «Радио «КП» заместителю директора РУСАДА Маргарите Пахноцкой.

- Есть моменты, когда не все детали головоломки отчетливо видны на столе, делать выводы, наверное, преждевременно. В любую сторону – одни виноваты, другие. Есть переданная база данных, которую сравнили эксперты, и у них появились вопросы. Пока драмы никто и не видит. Но дальше начинают появляться новые подробности, что изменения значительные.

- А зачем три недели давать на ответы?

- Сага с восстановлением РУСАДА тянулась три год, пока почти все пункты не были выполнены, но оставались еще два. Они убрали Макларена, но потребовали предоставить базу данных и образцы из московской лаборатории, которая была опечатана и не функционировала. Весь мир следил, что будет дальше делать ВАДА. А они начали отправлять пакеты в международные федерации, если были основания для открытия дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. В июле был релиз, что есть какие-то изменения. И даже тогда никаких обвинений не было.

Следующий исполком ВАДА состоится в ноябре. В середине октября пройдет заседание комитета, который на своем заседании должен рассмотреть позицию Российской Федерации. Оно будет ключевым.

- Получается, что паники пока нет. Просто не совпало что-то, и это пресса раздувает своими заголовками.

- Мне бы очень хотелось резюмировать вот так. Но думаю, что есть основания для беспокойства. Нужно очень холодным рассудком взвесить все изменения, которые просят прокомментировать. И дать четкие позиции. В противном случае в заложниках сейчас все честные спортсмены. Все думают, что это РУСАДА должна что-то предоставить или она какие-то не те данные представила. Но РУСАДА не имеет отношения к московской лаборатории и никогда не имела. Но если агенство вновь лишат аккредитации, то страна не сможет принимать международные соревнования, а у наших спортсменов вновь возникнут проблемы с выездом зарубеж.