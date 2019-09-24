В шести районах Забайкалья строят новые корпуса яслей

Новые корпуса яслей в Забайкалье строятся в рамках национального проекта «Демография». Общая сумма финансирования составила более 460 миллионов рублей. Ясельные группы в каждом учреждении будут рассчитаны на 36 мест.

Так, в селе Дульдурга Дульдургинского района создают пристройки к двум детским садам – «Ромашка» и «Теремок». Помещения уже подготовлены к отделочным работам.

«Есть необходимость в нашем районе открывать ясельные группы в детских садах. Поэтому сразу в двух учреждениях делаем пристройки. Так как наш район относится к сейсмическим территориям, для объектов закуплена специализированная плитка, которую привезут нам из Бурятии», - отметил глава Дульдургинского района Базар Дугаржапов.

По словам главы Газимуро-Заводского района Романа Задорожина, работы по строительству помещений для яслей в детском саду села Газимурский Завод выполнены на 60-70 процентов. Объект будет готов к концу этого года, а уже в 2020 году пристройку планируется сдать в эксплуатацию.

Отметим, что в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» открыты 16 пристроек, где приняли более 500 детей от 1,5 до 3 лет. До конца 2020 года планируется создать еще порядка 1500 мест в ясельных группах.