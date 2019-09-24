Володин - английскому лорду: Изоляция России - плохой путь!

НАЗАРБАЕВ - ЗА ИНТЕГРАЦИЮ С ЕС

Во вторник во Дворце Независимости Нур-Султана, который местные из-за причудливого дизайна любовно называют тортиком, открылся большой международный форум - IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии. На него съехались делегации из 65 стран, включая 41 спикера национального парламента. Форум, где депутаты встречаются лицом к лицу, постепенно меняет вектор с азиатского на европейский - в этом году его даже почтил вниманием английский лорд, но об этом чуть позже.

Приветствовал собравшихся 79-летний Нурсултан Назарбаев, ушедший в марте на покой, но де-факто оставшийся в большой политике. Именно он 25 лет назад первым выдвинул идею евразийской интеграции.

- Первоначально проект, который был объявлен в МГУ, заключался в том, что когда-нибудь Европейский союз, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества могли объединиться и создать глобальную интеграционную сеть на всем Евразийском континенте. Конечно, сегодня трудно об этом говорить, но я уверен, придет такое время, потому что это выгодно всем народам и всем государствам нашего субконтинента, - прогнозирует Елбасы. А пока предлагает парламентариям из России, ЕС, США и Китая встретиться в следующем году в нейтральном Казахстане. Обсудить конфронтацию в неформальной обстановке.

"ДРСМД УНИЧТОЖАЮТ, ПОЧЕМУ МОЛЧИМ?!"

Взявший следом слово спикер Госдумы Вячеслав Володин обрушился с критикой на подрывающих авторитет ООН и отмалчивающихся по важнейшим вопросам.

- Сегодня ООН игнорируют, единолично принимают решения о вводе войск, вмешательстве во внутренние дела других государств. Это недопустимо!

Правила и требования ВТО практически перечеркнуты. Торговые войны развязаны в отношении Китая, России, Турции, Ирана. От санкций страдает экономика государств, входящих в ЕС. Но, несмотря на очевидные проблемы и вызовы, ни одна из международных парламентских организаций не выступила с требованием прекратить нарушение принятых ранее международных договоренностей.

Двойные стандарты стали настолько обыденным подходом ведения международных отношений, что никто уже на это внимание не обращает.

Десятилетиями достигавшиеся договоренности в области глобальной безопасности, без анализа последствий, перечеркиваются. Понимаем ли, чем обернется выход, например, США из ДРСМД, молчаливо соглашаясь с этим? Или видим риски и занимаем позицию? Где эта позиция? - вопрошал коллег глава российской делегации. - Если это несет угрозу для всего мирового сообщества, мы должны сделать все, чтобы сохранить мир. Отмалчиваться в этой ситуации недопустимо и опасно!

КИТАЙ ОБЕЩАЛ НЕ УЩЕМЛЯТЬ СОСЕДЕЙ

Председатель Госдумы также вновь повторил свое предложение: создать единый список террористических организаций, чтобы искоренить двойные стандарты хотя бы здесь. Это тут же поддержал спикер парламента Словакии Андрей Данко.

Ярким и по-восточному витиеватым заявлением запомнился и гость из Поднебесной.

- Развитие Китая - это путь к миру. Китай в коем случае не пойдет на ущемление других, тем более соседей, ради своей выгоды. Распахнувшиеся китайские двери никогда не закроются! - заверил глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

ПЕРВЫЙ БРИТАНСКИЙ ДЕПУТАТ

В тот же день на двусторонней встрече российские и турецкие депутаты за закрытыми дверями обсуждали, как будут работать вместе в ПАСЕ, куда наша делегация с триумфом вернулась летом после пятилетнего бойкота.

А далее Володина ждал важный гость из Англии, пэр Палаты лордов, Джон-Десмонд Андерсон, виконт Уэверли. Таких на евразийском форуме, да в свете саги Скрипалей, еще не было.

Володин - английскому лорду: Изоляция России - плохой путь!Фото: Елена ЧИНКОВА

- Со мной случился кошмар! Во время выступления в зале я пропустил страницу. Можете со мной вернуться, чтобы мне дали договорить? - с порога заявил непосредственный аристократ. - А у вас тут много друзей!

- Если нужно сказать что-то важное, вернемся, - улыбнулся спикер Госдумы.

- Хочу посмотреть, что можем сделать вместе, чтобы мир стал лучше, - продолжал новый знакомый.

- Девиз нашего форума: "Диалог. Доверие. Партнерство". Без диалога не бывает доверия, а доверие ведет к партнерству. Диалога с британским парламентом у нас нет, и это неправильно. Даже в худшие времена он был! - поддел спикер Госдумы.

- Да, но в нашем парламенте очень часто упоминается Россия, - пытался с улыбкой парировать пэр.

И хотел было обсудить Брекзит, однако был быстро прерван. Мол, это ваши внутренние дела, и Россия в них не вмешивается.

- Нам необходимо найти ту тональность, которая бы не подменяла работу исполнительной власти. У той есть разные коммуникации, а у нас их абсолютно нет. Вы - первый, с кем мы вообще о чем-то говорим. Мы открыты к диалогу. Важно, чтобы было понимание: изоляция - плохой путь. Закрытость ни к чему хорошему не приводит! - заключил Володин и попросил оставить их уже без прессы.

Разговор был долгим и, хочется думать, перспективным.

Нур-Султан.