Госдума закрывает рюмочные: кафе в жилых домах могут стать безалкогольными

Госдума во вторник одобрила в первом чтении нашумевший законопроект о «наливайках». Суть его в том, что регионы по своему усмотрению могут вводить запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита, которые расположены на первых этажах жилых домов. Правда, только ежели на то будет воля самих жителей дома — решение общего собрания собственников квартир.

Кроме того, для таких кафе и ресторанчиков, если они хотят и дальше поить клиентов, предлагается установить ограничения: площадь — не менее 20 кв. м. (регионы могут вводить и более жесткие нормы), должны соблюдаться местные законы о тишине, а бутылки — обязательно открываться самими сотрудниками. Это главная претензия к подобного рода заведениям, прозванным «наливайками». Предприниматели так обходят запрет на ночную продажу алкоголя в магазинах. А клиенты потом с бутылкой идут «культурно отдыхать» на детскую площадку или лавочку у подъезда — мешая гражданам спокойно спать.

- Законопроект направлен против псевдокафе, где не кормят, а поют людей. Где весь ассортимент — сушеная рыба, конфеты и жевательная резинка, - пояснил в ходе обсуждения автор документа, депутат Александр Хинштейн.

Правда, возникает ряд вопросов. Как отличить добропорядочные заведения от «наливаек»? Как зачастую штампуются решения общих собраний жильцов, на которые большинство граждан просто не ходит, все мы знаем. А местным властям только дай волю — они в административном угаре все позакрывают. Между тем, как сообщил тот же Александр Хинштейн, до 50% всех предприятий общественного питания, имеющих лицензию на продажу алкоголя, находятся именно на первых этажах домом. Зачастую других подходящих площадей с приемлемой ценой аренды просто и нет, а алкоголь позволяет как-то окупаться и удерживать более-менее вменяемые цены на еду — не все же приходят в кафе напиться.

Пока предполагается создать рабочую группу, которая должна заслушать мнения разных сторон и собственно регионов и доработать законопроект ко второму чтению.