Все мы с рождения - пассажиры

Движение без опасности

Каждый из нас становится участником дорожного движения буквально с самого рождения - в тот самый момент, когда мама с малышом садится в автомобиль, чтобы покинуть роддом. И уже в первые мгновения своей пассажирской ипостаси мы вступаем в отношения с российскими правилами дорожного движения. А правила эти строго регламентируют меры пассивной безопасности, которые необходимо применять при перевозке детей в машинах. В первую очередь речь, конечно, идет о детских удерживающих устройствах (ДУУ), или, проще говоря, автолюльках для младенцев и автокреслах для тех, кто постарше.

Но приобрести подходящее ДУУ - это полдела. Во-первых, его необходимо по всем правилам установить, во-вторых, правильно пристегнуть ребенка, а в-третьих, постоянно следить за тем, чтобы малыш никоим образом не покинул кресла или не освободился от ремней безопасности. Последнее может оказаться самой трудной задачей.

Некоторые родители не пристегивают своих детей, аргументируя это тем, что детям не нравится или им неудобно. Все это, как правило, до первого просмотра видеоролика с испытанием автомобиля, на котором видно, как непристегнутый манекен, изображающий ребенка, «летает» по салону в случае столкновения на, казалось бы, достаточно невинной скорости 60 км/час.

Приучения ребенка к детскому автокреслу иногда действительно сложная задача, которая требует выдержки от родителей. Однако есть несколько советов, которые используют в том числе опытные путешественники, для того чтобы дети сидели спокойно в автомобиле и, что самое важное, в безопасности.

Простые советы, когда в авто непростые пассажиры

• Выбирая автокресло для своего ребенка, отдавайте предпочтение сертифицированным изделиям, сделанным из качественных материалов. Да, они дороже, но экономить на безопасности собственных детей не стоит.

• Использование кресла должно быть обязательным с самого рождения, даже если едете в соседний магазин или детский сад. Также всегда пристегивайтесь сами и просите пристегнуться других пассажиров. Ребенок должен с самого детства видеть, что ремни в машине - не для красоты, а жизненно необходимое средство.

• Если ребенок по ходу движения вдруг выбрался из автокресла или самостоятельно отстегнулся, обязательно остановитесь и верните его на место. Пусть вы потеряете немного времени, зато покажете, что сидеть в салоне автомобиля пристегнутым - обязательное условие.

• Ребенку должно быть удобно в автокресле: чтобы он мог хорошо дышать, под ремнями безопасности должна проходить ладонь. При выборе кресла возьмите ребенка с собой в магазин, чтобы он протестировал кресло, а заодно можно будет обсудить с ним цвет или узор нового устройства. На ткани кресла можно вместе что-нибудь нарисовать. Ребенок должен быть комфортно одет, внутри автомобиля должен быть подходящий микроклимат - не должно быть ни жарко, ни холодно.

• Иногда детей (да и взрослых) укачивает. Преимущество детей в том, что их организм в большинстве случаев довольно легко приучить к автомобилю. Для этого поездки не должны быть длинными, зато их стоит совершать регулярно. Даже в магазин можно ездить вместе на машине. От укачивания помогают леденцы, если поездка дальняя - то специальные таблетки. Если не приучить ребенка к автомобилю в раннем возрасте, велика вероятность, что потом его будет укачивать в любом транспорте - автомобиле, самолете или автобусе.

• Наконец, помните, что ребенку сложно долго сидеть на одном месте. В длительных поездках закладывайте время на остановки для небольших разминок, заранее продумайте для ребенка игры, развлечения или другие занятия.

Родители на глазах умнеют

Социологическое исследование НАФИ, проведенное в рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в части реализации социальной кампании «Однозначно», показало, что родители в целом внимательно относятся к безопасности детей в автомобиле.

Подавляющее большинство водителей с детьми обращают внимание на то, пристегнут ли ребенок, не отстегнулся ли он (92%). Перед началом движения 90% родителей обязательно проверяют, был ли щелчок при фиксации ремней, когда ребенка сажали в автокресло. Удобство расположения ремня, не давят ли они на ребенка, всегда проверяют 87% водителей.

Абсолютное большинство российских водителей не только пристегивают детей в своих автомобилях по всем правилам (81%), но еще и избегают опасных маневров, таких, как обгон, резкое торможение или остановка, если в машине находится ребенок. Об этом заявили 94% опрошенных. А еще 84% водителей снижают скорость движения, а 82% не позволяют себе отвлекаться на мобильный телефон.

Данные, полученные НАФИ, внушают оптимизм: российские водители стали более внимательно следить за безопасностью своих детей, когда те находятся в салоне автомобиля, строже соблюдают при этом ПДД и выбирают наименее рискованный стиль вождения.

Маленький пешеход - большие проблемы

Но если за ребенка-пассажира ответственность несет исключительно водитель, то научить подрастающего пешехода безопасному перемещению по улицам, чтобы он не только видел потенциальную опасность в автомобилях, но и мог адекватно реагировать на изменяющуюся обстановку, - забота всего нашего общества. Привлечь к этой работе и родителей, и педагогов, и специалистов в области БДД - именно такую цель преследует социальная кампания «Однозначно» и российская Госавтоинспекция, которая проходит во всех 15 федеральных округах. В рамках кампании детям-пешеходам в разных доступных формах объясняют: как безопасно переходить дорогу, каким может быть тормозной путь у машины в зависимости от ее скорости, зачем надо пользоваться световозвращающими элементами и мн. др. Особое внимание «Однозначно» уделяет работе с родителями юных пешеходов. Конечно, детей обучают искусству безопасного передвижения по улицам, и в детском саду, и в школе, к ним приходят сотрудники Госавтоинспекции, существуют специальные мультфильмы и книжки - но самое важное, чтобы все правила не просто проговаривались, но и обсуждались с родителями, закреплялись в общении с ними и на их личном примере.

Как переходить дорогу? Зачем смотреть по сторонам? Что видит и чего не может заметить водитель? Чего нужно опасаться? На что стоит обращать внимание в первую очередь? Все эти вопросы нужно проговаривать с ребенком каждый раз, когда идете вместе по улице - тогда безопасное поведение закрепится как устойчивый навык.

Научите ребенка соблюдать простые правила при переходе дороги - повторяйте с ним этот список при каждом удобном случае!

• Остановись перед тем, как ступить на проезжую часть, и оцени ситуацию! В движении это делать небезопасно.

• Убедись, что в этом месте разрешен переход: должна быть нарисована зебра, если дорога шире двух полос - то со светофором. В больших городах встречаются нерегулируемые переходы и через шестиполосные улицы, но ребенок может замешкаться и испугаться во время такого длинного перехода.

• Убедись, что рядом нет припаркованных машин. Они могут, с одной стороны, загораживать обзор пешеходу, а с другой - не позволят автомобилисту вовремя заметить выходящего на дорогу человека.

• Посмотри налево, направо и снова налево. Если слева машин нет, а справа идет поток, то придется остановиться на разделительной полосе, а это небезопасно. Лучше дождаться, пока машин не будет вообще - особенно если переход нерегулируемый.

• Начинай переходить улицу, только убедившись, что машин нет или водители пропускают пешехода.

• Дойдя до середины дороги, посмотри направо. Ситуация может быстро меняться.

• Только убедившись, что машин нет или водители пропускают пешехода, завершай переход.

• С любых средств передвижения (самокат, велосипед, скейт) надо сойти и переходить дорогу только пешком.

Ну и напоследок еще один совет, персонально от авторов кампании «Однозначно» и Госавтоинспекции МВД России: перед пешеходным переходом сними капюшон, вынь наушники из ушей и отвлекись от мобильного. Не будь как зомби!

Материал подготовлен в рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в части реализации социальной кампании «Однозначно».