«Какая перегрузка может быть при взлете?!» Летчик-испытатель прокомментировал сообщения о проблемах с шасси у самолетов «Суперджет»

Новые российские самолеты — «Суперджеты» — cнова оказались в центре внимания. На этот раз авиакомпания «Ямал» сообщила о том, что во время взлета и посадки этих самолетов в аэропорту Нового Уренгоя были зафиксированы 7 случаев превышения допустимых показателей перегрузки у шасси.

- Мне такая проблема не знакома, - сразу сказал "КП" заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. - И сразу возникает вопрос: ну ладно при посадке, но какая перегрузка шасси может быть при взлете?

В документе авиакомпании, который попал в СМИ, высказано предположение, что перегрузки могли возникнуть «из-за столкновений опор шасси с неровностями и стыками плит на ВПП». То есть речь идет о перегрузках во время пробежки самолета по взлетно-посадочной полосе. «Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ВПП аэродрома Новый Уренгой находится в неудовлетворительном состоянии и представляет угрозу для безопасности полетов воздушных судов RRJ-95, выполняющих взлеты и посадки на нее»,— цитируют СМИ письмо авиакомпании, направленное другим перевозчикам.

Стали смотреть, в каком состоянии находится взлетно-посадочная полоса в Новом Уренгое. Однако проверка Ространснадзора не выявила никаких нарушений. «У других перевозчиков подобных перегрузок зафиксировано не было", - пояснили в администрации аэропорта. Но эта фраза мало о чем говорит: возможно, пилоты не сочли это заслуживающим внимания. Тем более, что перегрузки по данным авиакомпании "Ямал" составили 1,8-2,03 от нормы. При том, что критический уровень превышения - 3,6. А во время катастрофы в Шереметьево в мае этого года превышение составило 5,5.

- Не видя полных материалов исследования, трудно сказать об уровне опасности для пассажиров, - сказал Заболотский. - Но в любом случае это не те перегрузки, которые могут привести к разрушению.

Для изучения ситуации сформирована рабочая группа, в которую планируется привлечь и представителей АО «Гражданские самолеты Сухого».

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