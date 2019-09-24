2019-09-24T19:24:26+03:00
Спорт

Мария Лацискене: Мы уедем из России

Наша ведущая легкоатлетка прокомментировала возможный запрет нашим спортсменам ехать на Олимпиаду в Токио-2020
Сергей КИРИЛЛОВ
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Многократная чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария ЛацискенеМногократная чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария ЛацискенеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В понедельник исполком Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) разбирал возможность снятия санкции с России после многолетних допинг-скандалов. Но ситуация, похоже, зашла в тупик. Российской стороне дали три недели, чтобы они прокомментировали несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Впрочем, лучшие российские атлеты не верят российским спортивным чиновникам. Вот что написала у себя в Инстаграм многократная чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Лацискене.

«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА , то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования ИААФ, так что это может помочь. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS (Спортивный арбитражный суд), я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена.

P.S. Невосстановление РУСАДА не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации - это спортсмены, а не руководство ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), как пытается представить господин Шляхтин (глава ВФЛА — Ред.)», - написала Мария Лацискене.

"А в России ты недоступна для международного контроля что ли?» - ответил ей в Инстаграм другой российский чемпион, барьерист Сергей Шубенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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