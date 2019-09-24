В Подмосковье охоту на лосей и оленей откроют 1 октября
Осенне-зимний сезон охоты на копытных животных в Московской области открывается 1 октября. Охотиться на лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также кабана можно будет до 31 декабря.
- Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на охоту в закрепленных охотничьих угодьях Московской области можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах - на сегодняшний день в регионе 62 угодия, - рассказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Желающих поохотиться будет много. Уже сейчас в Подмосковье зарегистрировано около 200 000 охотников. А еще приедут москвичи – около 300 000 любителей.
- Охотники обязаны по требованию производственного инспектора (по предъявлении им удостоверения) предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия охоты, продукцию охоты, и транспортные средства для их осмотра, - уточнил Андрей Разин.
Где охотиться?
- на лося: Можайское, Москворецкое, Шаховское, Уваровское, Рузское и Талдомское охотничьи хозяйства;
- на косулю: Бронницкое, Волоколамское, Зарайское, Коломенское, Луховицкое, Можайское и Серебряно-Прудское охотничьи хозяйства;
- на благородного и пятнистого оленей: на территории Бронницкого, Загорского, Коробовского, Можайского, Уваровского, ОАО Озернинского и некоторых других охотничьих угодий.
Запрещено:
- осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья,
- стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели,
- стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным и межевым знакам, рекламным конструкциям, а также специальным информационным знакам и их опорам,
- стрелять по жилым и нежилым помещениям.
ИСТОЧНИК KP.RU