2019-09-24T20:27:37+03:00
В мире

Трамп вводит для Европы налог на Украину

Президент США приостановил помощь Киеву: «Почему даем деньги только мы? С какой стати?!»
Иван ГРАЧЕВ
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Но все в Америке и на Украине уже догадались, что Трамп таким образом прогибает Владимира ЗеленскогоНо все в Америке и на Украине уже догадались, что Трамп таким образом прогибает Владимира ЗеленскогоФото: REUTERS
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А начиналось все с того, что США в 2014 буквально пинками заставили Европу поддержать госпереворот на Украине и ввести санкции против России. Поддержали? Ввели? Отлично. А теперь платите.

- Я приостановлю выделение помощи Украине снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты, - объявил Дональд Трамп на генассамблее ООН. - Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?

Трамп добавил, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США.

И ведь у него может получиться. Примерно тот же финт Трамп провернул и с НАТО. Под угрозой чуть ли не выхода США из этой боевой богадельни, он заставил страны Европы платить за свое членство в НАТО по 2% ВВП (расходами на оборону, а значит — закупкой американского вооружения). И требует поднять взносы еще.

С Украиной — сложнее.

Трамп уже останавливал военную помощь Украине на 250 миллионов долларов под предлогом «убедиться, что деньги расходуются наилучшим образом».

Но все в Америке и на Украине уже догадались, что Трамп таким образом прогибает Владимира Зеленского для получения от Киева компромата на своего соперника на выборах президента США Джо Байдена. И компромат есть — Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, устраивал своего сына в руководство украинской газовой компании, да и вообще — курировал помощь Киеву. Есть большие подозрения, что его семейная фирма могла хорошо на этом нажиться (называется сумма до 3 миллиардов долларов).

И Трамп, как истинный бизнесмен, нашел беспроигрышный ход (ну, ему так кажется). Либо он заполучит компромат на Байдена, либо заставит Европу платить по счетам Украины. И тем самым ослабит торгового конкурента — ЕС, а Киев — наоборот, укрепит как рычаг давления на Москву. А если выгорит, то в лапы Трампа попадут оба зайца — и компромат на конкурента, и деньги для Украины с Европы, а не с США.

Не позавидуешь здесь только европейцам. Ну, так знали во что вписывались. Придется за свое «украинство» расплачиваться.

И еще немного должно быть не по себе Зеленскому — прогибаться под Трампа или брать сторону Байдена — вот в чем сейчас для него вопрос.

А России? Ей останется лишь наблюдать, как Европа все больше устает от Украины (а такие сигналы все громче). И удивляться, как мастерски пилят помощь Запада украинские чиновники и олигархи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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