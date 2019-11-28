«Среднесрочная стратегия на три года - это то, что должно быть у любого бизнеса»

Клиника репродуктивной медицины как бизнес 00:00 00:00

Ведущий: Максим Коряко.

В гостях: соучредители Института репродуктивной медицины «Ремиди» Елена Младова и Вадим Сегутин.

М. Коряко:

- В эфире Радио «Комсомольская Правда» программа «Свое дело». В ней мы по традиции разбираем различные направления и виды бизнеса, общаемся с их создателями. Сегодня у нас в студии сразу два гостя - это соучредители, а по совместительству и руководители Института репродуктивной медицины «Ремиди» Елена Младова и Вадим Сегутин. Здравствуйте.

Для начала хотелось бы попросить вас немножко раскрыть суть вашего бизнеса. Что вы делаете, какие услуги вы предлагаете людям?

Е. Младова:

- Институт репродуктивной медицины «Ремиди» - это современная клиника репродуктивного здоровья. Что мы делаем? Мы заботимся о женщине на каждом этапе ее жизни - будь то планирование семьи, ведение беременности, задачи, которые связаны с изменением возраста женщины и соответствующим изменением ее, так скажем, гормонального статуса. Но самое главное, на чем мы сосредоточены, - это, конечно, лечение бесплодия. Мы занимаемся всеми видами вспомогательных репродуктивных технологий. Это то, что называется экстракорпоральное оплодотворение. Все современные виды лечения бесплодия, которые есть в настоящее время в мире, представлены в нашей клинике.

М. Коряко:

- Перед тем, как вы пришли к нам в студию, я очень внимательно почитал на вашем сайте про услуги, которые предлагает ваша клиника. У меня сразу сложилось впечатление, что это серьезная организация и клиника большая. Можете сказать, сколько человек сейчас у вас работает? Какая площадь у помещения, которое занимает ваша клиника?

В. Сегутин:

- В ноябре будет ровно два года, как мы приняли первого пациента. Помещение нашего института находится в районе станции метро «Улица 1905 года» - это Шмитовский проезд, почти центр Москвы. Как мы любим говорить - через дорогу от Центра международной торговли, между Государственной Думой и Москва-Сити. То есть, деловой центр Москвы, где жизнь кипит и где, мы уверены, пациенты могут позаботиться о своем здоровье. На сегодняшний день мы занимаем площадь 1000 кв. м. У нас все помещения максимально полезны, нет никаких лестничных пролетов, пустых коридоров и так далее. Задача - каждый квадратный метр использовать с пользой для работы, для оказания медицинских услуг. Когда мы начинали работу, принимали первых пациентов - это был ноябрь 2017 года - в нашем коллективе было 14 человек. Медицинские сестры, врачи - по большей части акушеры-гинекологи, и совсем немножко административного персонала - клиентская служба и я, как и. о. исполнительного директора. А на сегодняшний день у нас уже порядка 50 сотрудников и каждое звено, можно сказать, каждый квартал растет. Выросла клиентская служба - у нас появился отдельный контактный центр. У нас вырос штат врачей - появились не только гинекологи и врачи УЗИ, но и врачи дополнительных специальностей, чтобы обеспечить полный спектр медицинских услуг. У нас вырос штат эмбриологов - это сотрудники лаборатории, которые непосредственно работают с клетками.

М. Коряко:

- У нашего слушателя, возможно, здесь возникнет такой вопрос - вы только начали, откуда появилась первая команда, эти 14 человек?

В. Сегутин:

- История вопроса, наверное, лежит корнями в нашем образовании - мы с Еленой имеем базовое медицинское образование и оба уже работаем в коммерческой медицине порядка 15 лет.

Е. Младова:

- Я занимаюсь репродуктивной медициной с 2005 года. Вся моя профессиональная карьера - это была карьера врача. Я начинала обычным доктором в отделении вспомогательно-репродуктивных технологий, затем стала его руководителем. Затем я была директором крупной частной медицинской компании. Собственно, пройдя путь от врача до руководителя компании, в какой-то момент мне захотелось посмотреть на историю репродуктивной медицины немного под другим углом. Я выросла, наверное, из административной роли, которую я выполняла в крупной компании. Мне захотелось совместить лечебную деятельность, деятельность по максимально детальному изучению репродуктивной медицины, и собственное дело. Так возникла идея открыть собственную клинику репродуктивной медицины, в которой нам хотелось бы выстроить процессы так, как мы их в итоге и выстроили, в которой нам хотелось наладить оптимальные медицинские процессы и оказывать помощь в области репродуктивного здоровья лучшего качества. Естественно, одной мне такой проект был бы не под силу. Я понимала, что мне нужен товарищ, коллега с прекрасными административными навыками. Собственно, ими обладает мой коллега. С Вадимом мы познакомились на предыдущем месте работы - он был моим заместителем, операционным директором и руководителем достаточно большого количества амбулаторных клиник. Естественно, когда врач работает много лет, у врача появляются ученики, которые могут разделить его идеи, рискнуть и войти в такой новый проект. Так у нас и появилась наша первая команда.

М. Коряко:

- Предлагаю перейти сейчас к самому интересному для многих наших слушателей блоку наших вопросов, которые касаются финансов. Какой был у вас стартовый капитал два года назад? Я так понимаю, что и оборудование пришлось закупать много, и сотрудникам необходимо было несколько месяцев подряд платить зарплату, плюс ремонт, аренда помещения…

В. Сегутин:

- Я могу сказать, что общая стоимость нашего проекта составляла 110 миллионов рублей. 30% средств были наши собственные деньги, которые мы инвестировали в проект, как учредители. Остальные 70% - мы воспользовались кредитной линией, открытой в «Сбербанке».

М. Коряко:

- Если уж мы заговорили про кредитную линию, я знаю, что вы получали государственную поддержку? Что это была за поддержка?

В. Сегутин:

- Изначально мы рассматривали для себя два варианта государственной поддержки. Это либо использование средств, либо выступление некими государственными органами по нашему проекту в качестве поручителей.

М. Коряко:

- И вы выбрали второй вариант - поручительство?

В. Сегутин:

- Да. Но поскольку деньги мы получили на кредитной линии «Сбербанка», нам надо было собрать достаточный объем поручительств под эти средства. Часть поручительств была - это купленное нами оборудование. Это соответствовало правилам андеррайтинга «Сбербанка» (андеррайтинг - процесс изучения и анализа уровня платежеспособности потенциальных кредиторов, - Ред.). А вот оставшуюся дельту нам необходимо было найти поручительство либо в лице какой-то организации, который дал бы финансовые гарантии. И в этом нам помог Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (это подразделение Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, поручительства Фонда покрывают до 70% кредита, - Ред.).

М. Коряко:

- Тяжело было эту поддержку получить или в целом все оказалось проще, чем казалось на первый взгляд?

Е. Младова:

- Это было несложно. На самом деле информация о том, что можно получить такую поддержку, пришли к нам из «Сбербанка». Сотрудники банка достаточно плотно общаются с этим фондом. Они нам помогли в подготовке документов и презентации для фонда. У нас была достаточно эффективная встреча в фонде, она длилась около четырех часов, на ней были подробно разобраны все показатели нашего проекта, ожидания от него, даже провели нам небольшое тестирование на знание финансовых терминов. Итоговое решение было положительное. И в общем-то так мы и дальше движемся, благодаря этой поддержке.

М. Коряко:

- Наверняка у вас есть план развития? Я имею в виду, это примерно посчитанные цифры, проставленные задачи. Вы понимаете, что в какой-то период времени вам потребуются новые сотрудники, а здесь вам нужно будет решить одну задачу, другую. Насколько лет вперед ваш план расписан?

Е. Младова:

- У нас есть среднесрочная стратегия на 3 года. Она нам четко ясна. Вплоть до того, в какой месяц мы какого сотрудника должна нанять. Кроме того, есть и долгосрочная стратегия, которую мы пока обсуждаем только друг с другом. Но среднесрочная стратегия на три года - это просто мастхэф (то, что должно быть,- Ред.) для любого бизнеса, мы считаем.

М. Коряко:

- Думаю, у нас с вами получился очень интересный и полезный разговор. Большое спасибо, что пришли к нам в студию…