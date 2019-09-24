Секс-знакомства, доминирование, Рита Игривая: как мы искали девочку, которую родители запирали в клетке

Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось выяснить, как сейчас живет Ярослава Журавлева. Ярослава — та самая девочка из клетки, «КП» уже рассказывала ее жуткую историю. В 2016 году еще 14-летняя школьница сбежала от родителей. Девочка напоила бабушку лекарствами, написала письмо, в котором попросила ее не искать, и исчезла. Тогда ее искала вся Москва.

Спустя три года, Ярославу все-таки удалось найти. Все это время девочка жила в Нижнем Новгороде и зарабатывала на жизнь частными уроками английского языка. Тогда школьница рассказала шокирующие подробности жизни с родителями: дома ее запирали в клетке.

Девушка кардинально поменяла имидж

НЕУЛОВИМАЯ СЛАВА

— Когда Славе было 12 лет, она вместе с мамой переехала в Австралию. Там они попали в ДТП, после которого у девушки развилось редкое заболевание — психопатоподобный синдром, — рассказал «КП» источник, близкий к следствию. — У ребенка нестабильное психическое состояние, она могла резко стать совсем другой — начать скандалить, угрожать. Из-за этого у школьницы рано возник интерес к сексуальной жизни. Слава даже вела «дневник смерти», в котором описывала, как убьет членов семьи. По словам Ярославы, девочку поэтому и держали в клетке. Боялись.

Сейчас найти прежнюю Ярославу Журавлеву — рыжеволосую, улыбчивую — почти нереально. В соцсетях девушка зарегистрировалась под другим именем. Кажется, изменила она и внешность, и образ жизни.

В соцсетях и на сайтах знакомств удалось найти анкеты с фотографиями, на которых изображена девушка, крайне похожая на Славу. Совпадает и место жительства — Москва и Нижний Новгород, и совершенное знание английского языка, которое упоминается в профиле.

Анкет сразу несколько. На одних пользовательница записана как Рита Игривая, на других — Саша

Анкет сразу несколько. На одних пользовательница записана как Рита Игривая, на других — Саша. ТТХ разные. От анкеты к анкете меняется возраст— 21-22 года, хотя на самом деле Ярославе недавно исполнилось 18. Меняются города, даты рождения, рост, вес, сексуальная ориентация. Постоянно появляются новые профили с другими данными. В общем, все в лучших шпионских традициях. Неизменными остаются только фотографии девушки — весьма откровенные.

Рита Игривая, судя по странице, оправдывает свой творческий псевдоним

«ЛЮБЛЮ СВОБОДУ ТЕЛА»

Рита Игривая, судя по странице, оправдывает свой творческий псевдоним и не против заигрывать с виртуальными друзьями: «Наконец-таки весна, можно надеть коротенькие шортики и майку, как же я люблю свободу тела»; «Уважаемые мужчины. не пишите, не вынуждайте посылать вас в пешеэротическую прогулку. Ищу женщину», «Похудела на 7 кг, готовимся к лету».

Заявлены и сексуальные предпочтения девушки.

«Ориентация: бисексуал

Тип секса: зависит от ситуации

Роль: доминирование, подчинение, универсал»

Все это, естественно, сопровождается фотографиями с разных ракурсов. Среди увлечений девушки — группы «Секс-знакомства» и «Моя голая жена».

Анкеты, естественно, сопровождается фотографиями с разных ракурсов

А Ярославу Журавлеву родные искать бросили. На связь с журналистами они выходить тоже отказываются.

— Мы уже ее нашли. Эта тема для нас закрыта, — отрезала сестра пропавшей.

Известно, что сама Ярослава написала заявление на родителей. На них возбуждено уголовное дело по статье «Истязания».

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