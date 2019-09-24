2019-09-24T23:44:21+03:00
Общество

Секс-знакомства, доминирование, Рита Игривая: как мы искали девочку, которую родители запирали в клетке

Ярослава Журавлева написала на родителей заявление по факту истязаний и, кажется, решила кардинально поменять имидж
Екатерина МАСЛОВА
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Ярославу все-таки удалось найти. Все это время девочка жила в Нижнем НовгородеЯрославу все-таки удалось найти. Все это время девочка жила в Нижнем НовгородеФото: соцсети
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Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось выяснить, как сейчас живет Ярослава Журавлева. Ярослава — та самая девочка из клетки, «КП» уже рассказывала ее жуткую историю. В 2016 году еще 14-летняя школьница сбежала от родителей. Девочка напоила бабушку лекарствами, написала письмо, в котором попросила ее не искать, и исчезла. Тогда ее искала вся Москва.

Спустя три года, Ярославу все-таки удалось найти. Все это время девочка жила в Нижнем Новгороде и зарабатывала на жизнь частными уроками английского языка. Тогда школьница рассказала шокирующие подробности жизни с родителями: дома ее запирали в клетке.

Девушка кардинально поменяла имидж

Девушка кардинально поменяла имидж

НЕУЛОВИМАЯ СЛАВА

— Когда Славе было 12 лет, она вместе с мамой переехала в Австралию. Там они попали в ДТП, после которого у девушки развилось редкое заболевание — психопатоподобный синдром, — рассказал «КП» источник, близкий к следствию. — У ребенка нестабильное психическое состояние, она могла резко стать совсем другой — начать скандалить, угрожать. Из-за этого у школьницы рано возник интерес к сексуальной жизни. Слава даже вела «дневник смерти», в котором описывала, как убьет членов семьи. По словам Ярославы, девочку поэтому и держали в клетке. Боялись.

Сейчас найти прежнюю Ярославу Журавлеву — рыжеволосую, улыбчивую — почти нереально. В соцсетях девушка зарегистрировалась под другим именем. Кажется, изменила она и внешность, и образ жизни.

В соцсетях и на сайтах знакомств удалось найти анкеты с фотографиями, на которых изображена девушка, крайне похожая на Славу. Совпадает и место жительства — Москва и Нижний Новгород, и совершенное знание английского языка, которое упоминается в профиле.

Анкет сразу несколько. На одних пользовательница записана как Рита Игривая, на других — Саша

Анкет сразу несколько. На одних пользовательница записана как Рита Игривая, на других — Саша

Анкет сразу несколько. На одних пользовательница записана как Рита Игривая, на других — Саша. ТТХ разные. От анкеты к анкете меняется возраст— 21-22 года, хотя на самом деле Ярославе недавно исполнилось 18. Меняются города, даты рождения, рост, вес, сексуальная ориентация. Постоянно появляются новые профили с другими данными. В общем, все в лучших шпионских традициях. Неизменными остаются только фотографии девушки — весьма откровенные.

Рита Игривая, судя по странице, оправдывает свой творческий псевдоним

Рита Игривая, судя по странице, оправдывает свой творческий псевдоним

«ЛЮБЛЮ СВОБОДУ ТЕЛА»

Рита Игривая, судя по странице, оправдывает свой творческий псевдоним и не против заигрывать с виртуальными друзьями: «Наконец-таки весна, можно надеть коротенькие шортики и майку, как же я люблю свободу тела»; «Уважаемые мужчины. не пишите, не вынуждайте посылать вас в пешеэротическую прогулку. Ищу женщину», «Похудела на 7 кг, готовимся к лету».

Заявлены и сексуальные предпочтения девушки.

«Ориентация: бисексуал

Тип секса: зависит от ситуации

Роль: доминирование, подчинение, универсал»

Все это, естественно, сопровождается фотографиями с разных ракурсов. Среди увлечений девушки — группы «Секс-знакомства» и «Моя голая жена».

Анкеты, естественно, сопровождается фотографиями с разных ракурсов

Анкеты, естественно, сопровождается фотографиями с разных ракурсов

А Ярославу Журавлеву родные искать бросили. На связь с журналистами они выходить тоже отказываются.

— Мы уже ее нашли. Эта тема для нас закрыта, — отрезала сестра пропавшей.

Известно, что сама Ярослава написала заявление на родителей. На них возбуждено уголовное дело по статье «Истязания».

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В феврале 2016 Москву облетела новость о пропаже 14-летней школьницы - Ярославы Журавлевой. Мама девочки оббивала пороги полицейских участков и требовала во что бы то ни стало найти дочку. Параллельно в социальных сетях женщина создала группы поиска. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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