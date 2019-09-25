Российские знаменитости, которые с годами стали выглядеть только лучше

В драме Дэвида Финчера 2008 года «Загадочная история Бенджамина Баттона» герой Брэда Питта с каждым годом становится моложе. Вот и с некоторыми нашими артистами происходит такая же загадочная история: года прибавляются, а они выглядят все свежее и эффектнее. Да, кое-кому помогает пластика. Но мы расскажем вам о тех, кто молодеет благодаря силе воли, отменному вкусу, здоровому образу жизни и… последним достижениям косметологии.

Лариса Долина. Фото: globallookpress.com, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Лариса Долина, 64

Качели с весом у Ларисы Долиной случаются постоянно. Но последние перемены налицо - минус 10 кг. Лариса Александровна не просто похудела, но и избавилась от второго подбородка, не прибегая к пластике. Так подтянуть овал теперь возможно с помощью аппаратной косметологии, а вытянутые локоны и пучки вместо начесов убирают лет пять минимум.

Сергей Шнуров. Фото: globallookpress.com, Александр ГЛУЗ

Сергей Шнуров, 46

Музыканту придала лоск бывшая жена Матильда. Он развелся, женился заново и все так же уверенно держит марку холеного хулигана. Идеальные зубы, за которыми Сергей ездил аж в Америку, обновленная с помощью дорогих косметологических процедур кожа, модная прическа - так сегодня выглядит рокер-буржуа.

Анна Михалкова. Фото: globallookpress.com, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Анна Михалкова, 45

В последние пару лет актриса ведет исключительно здоровый образ жизни. Она похудела, исключила вредные продукты из рациона, стала чаще бывать у косметолога. Анна активно ухаживает за кожей лица и шеи с помощью процедур и уходовых средств. Поэтому овал лица подтянут даже после потери веса.

Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева, 48

Нарочитая сексуальность, боевой раскрас, стразы и загар прибавляли Лере лет десять минимум. Рядом с молодым мужем она стала совсем другой: женственные платья, простая прическа и ни грамма лишнего веса. Кудрявцева говорит, что «виновата» ее генетика. Допустим. Но тут явно постарался грамотный стилист.

Анжелика Варум. Фото: globallookpress.com, instagram.com

Анжелика Варум, 50

Певица много лет работает над собой и в итоге выглядит лучше, чем когда-либо. Ежедневный спорт, раздельное питание, исключение из рациона сладкого, жирного, мясных и рыбных бульонов, консервантов, соусов, дрожжей и любых напитков, кроме воды, массаж лица - вот секреты идеального подтянутого тела и кожи Варум.

Алена Свиридова. Фото: globallookpress.com, instagram.com

Алена Свиридова, 57

Как только женщина срезает длинные волосы, сразу сбрасывает пять лет. Еще десяточку Алена Свиридова сбрасывает с помощью инъекций ботокса. Колется певица у модного косметолога, и ей с ним очень повезло - мимика сохранена, мышцы не заморожены. «Ботокс колю два раза в год и результатом очень довольна», - говорит певица.

Пелагея. Фото: globallookpress.com, instagram.com

Пелагея, 33

У певицы появился распахнутый взгляд вместо глаз-щелочек, нос картошкой стал остреньким и аккуратным, щечки пропали, зубы выровнялись в голливудскую улыбку. А все потому, что певица умело пользуется достижениями современной косметологии (сейчас можно менять форму носа и разрез глаз без скальпеля, с помощью инъекций), стоматологии, плюс завела профессионального стилиста. Став замужней дамой с ребенком, Пелагея выглядит привлекательнее, чем в начале карьеры.