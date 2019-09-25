Майкл Дуглас - о Кэтрин Зете-Джонс: Когда я ее встретил, сразу сказал: я стану отцом твоих детей!

Они оба очень красивы, оба - лауреаты «Оскара», родились в один день, 25 сентября, с разницей в двадцать пять лет и в следующем году отметят двадцатилетний юбилей свадьбы. Хотя, когда в конце 90-х об их романе стало известно, никто не верил, что он продлится долго. Журналисты делали ставки на то, как скоро они разбегутся, ведь Майкл Дуглас всегда был бабником. Но валлийская роза Кэтрин его околдовала.

- Я ее встретил на кинофестивале в Довилле, - вспоминал Дуглас, - и сразу же ей сказал: «Кэтрин, я стану отцом твоих детей».

И действительно, в 2000-м у них родился сын Дилан Майкл, а в 2003-м - дочь Кэрис Зета.

КАРЬЕРА, ВЫИГРАННАЯ В ЛОТЕРЕЮ

При этом биографии у них очень несхожие. Майкл Дуглас - сын знаменитого актера Кирка Дугласа, суперзвезды 50-х и 60-х (кстати, тот еще жив, ему 102 года). Родители Майкла развелись, когда ему было пять лет. А когда он сам начал актерскую карьеру, ему было нелегко выйти из тени отца: по словам Майкла, он покинул ее, только когда в 1988 году получил «Оскар» за «Уолл-стрит». Причем объективно он уже тогда был очень известным артистом, на его счету были «Китайский синдром», «Роман с камнем», «Роковое влечение». И уже был один «Оскар», только не актерский, а продюсерский - за фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Кирк Дуглас мечтал сыграть в фильме главную роль, но производство слишком затянулось, и когда картину наконец удалось с помощью сына запустить, Кирку было под 60. Пришлось уступить роль МакМерфи Джеку Николсону.

Ну а Кэтрин родилась в Уэльсе, в прибрежном городе Суонси в 1969 году. Она наполовину валлийка, наполовину ирландка. Семья простая (отец - кондитер, мать - портниха), но очень везучая: однажды им удалось выиграть сто тысяч фунтов в лотерею, и они смогли оплатить учебу девочки, которая мечтала заниматься танцами.

Когда в конце 90-х об их романе стало известно, никто не верил, что он продлится долго. На фото - Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в 1999 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В юности Кэтрин отличалась не только красотой, но и сообразительностью: приходя на прослушивания, внимательно наблюдала за реакцией продюсеров и режиссера, понимала, чего те хотят от исполнительницы роли, бежала переодеваться, опять отстаивала очередь и играла снова, уже в соответствии с их пожеланиями. К 20 годам она успела дебютировать в роли Шахерезады в итало-французском фильме. Вскоре ей уже доверили роль в популярном сериале «Прелестные майские бутоны». А затем она сыграла главную роль в «Титанике» (правда, не у Джеймса Кэмерона, а в сравнительно скромной телепостановке), фильм посмотрел Стивен Спилберг, как раз продюсировавший «Маску Зорро». Кэтрин досталась главная женская роль - и тут уже все, увидев роскошную брюнетку в компании Антонио Бандераса и Энтони Хопкинса, ахнули. Ну а потом был фестиваль в Довилле, встреча с Дугласом, и с тех пор с полос светской хроники ее лицо уже не сходило.

Они оба очень красивы, оба - лауреаты «Оскара», родились в один день, 25 сентября, с разницей в двадцать пять лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БОЛЕЗНЬ НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

Самый сложный период в отношениях Майкла и Кэтрин начался в 2010 году, когда у актера обнаружили раковую опухоль в основании языка - и сразу на четвертой стадии, последней из возможных.

- Опухоль была размером с миндальный орех, - вспоминал Дуглас в недавнем интервью. - Мы сообщили прессе, что это рак горла, чтобы избежать ассоциаций с возможной операцией по удалению языка и потерей речи.

Нечего и говорить, насколько все это перепугало Кэтрин. Как результат - у нее то ли началось, то ли резко обострилось биполярное аффективное расстройство (БАР) II типа. Эта болезнь раньше была известна как маниакально-депрессивный психоз, при ней вспышки эйфории сменяются тяжелым упадком.

Однако произошло чудо: Дугласу удалось сравнительно быстро вылечиться благодаря усиленным курсам лучевой и химиотерапии и обойтись без кошмарной операции. Уже через пару лет он снова снимался в кино. Но его отношения с женой в результате всего этого испортились: в 2013 году супруги разошлись. Правда, только для того, чтобы через год сойтись, - уже в 2015-м Дуглас говорил, что их связь стала еще прочнее. «Я с ума по ней схожу», - признался он.

Ну а Кэтрин, признавшись, что страдает от БАР, стала чем-то вроде официального лица этой болезни. Вообще-то среди актеров она не редкость, но Зета-Джонс рассказывает о своей биполярке во весь голос, стараясь сделать все, чтобы на больных не смотрели как на опасных психов.