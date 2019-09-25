Змею и скорпионов - в каждый дом

Идея возрождать то, что когда-то пользовалось популярностью - на поверхности. И почти всегда это провал. Люди ушли, времена другие, программы... Пролетели мимо рейтинга и денег новые «Фабрики звезд» и куча других приветов из прошлого. Но «Форт» ничуть не изменился. И главное, совершенно не потерял актуальности. Как были актуальны ржавые ядра, злобные скорпионы и разноцветные змеи, так и остались. Как странно смотрелись повернутые на стилистической безупречности в одежде звезды, на которых нацепили спортивные костюмы, так странно и смотрятся...

Звезды другие?

В «Форте», как в бане, все равны и все выглядят глуповато и трогательно. И хочешь не хочешь, появляется это дурацкое чувство сопереживания. Вроде принято не любить Ольгу Бузову, а болеешь за нее, как и за всех. Кричишь: «Давай, давай!»

Проект появился в тот момент, когда ниша веселых стартов с селебрити совершенно свободна. На месте «Больших гонок», «Танцев со звездами» и «Ледникового периода» - выжженное поле. Некуда бросить взгляд оптимистически настроенному телезрителю. Либо на разборки в чьей-нибудь семье наткнешься, либо на избиение очередного терпеливого украинского политолога. В таком мире хоть целый день «Форт Боярд» смотри...