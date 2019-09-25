2019-09-25T03:10:35+03:00
Телевизор

Змею и скорпионов - в каждый дом

Как там говорят про домашние тапочки? В них удобно? Так вышло и с «Фортом»
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
Поделиться:
В первом выпуске Ольга страдала громче всех. Фото: Канал СТСВ первом выпуске Ольга страдала громче всех. Фото: Канал СТС
Изменить размер текста:

Идея возрождать то, что когда-то пользовалось популярностью - на поверхности. И почти всегда это провал. Люди ушли, времена другие, программы... Пролетели мимо рейтинга и денег новые «Фабрики звезд» и куча других приветов из прошлого. Но «Форт» ничуть не изменился. И главное, совершенно не потерял актуальности. Как были актуальны ржавые ядра, злобные скорпионы и разноцветные змеи, так и остались. Как странно смотрелись повернутые на стилистической безупречности в одежде звезды, на которых нацепили спортивные костюмы, так странно и смотрятся...

Звезды другие?

В «Форте», как в бане, все равны и все выглядят глуповато и трогательно. И хочешь не хочешь, появляется это дурацкое чувство сопереживания. Вроде принято не любить Ольгу Бузову, а болеешь за нее, как и за всех. Кричишь: «Давай, давай!»

Проект появился в тот момент, когда ниша веселых стартов с селебрити совершенно свободна. На месте «Больших гонок», «Танцев со звездами» и «Ледникового периода» - выжженное поле. Некуда бросить взгляд оптимистически настроенному телезрителю. Либо на разборки в чьей-нибудь семье наткнешься, либо на избиение очередного терпеливого украинского политолога. В таком мире хоть целый день «Форт Боярд» смотри...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты рассказали, сколько в среднем тратит россиянин в неделю
Россия, Иран и Турция на полях сессии Генассамблеи ООН провели трехстороннюю встречу
Джонсон назвал свою политику в отношении России “очень позитивной”
США получили от Украины разрешение на публикацию разговора Трампа с Зеленским
В Госдепартаменте прокомментировали отказ в выдаче виз для российских дипломатов
Токаев заявил о готовности к расширению сотрудничества с Киевом
В Конгрессе США заявили о начале процедуры импичмента в отношении Трампа
Российская туристка в Венеции словами из оперы заявила об ограблении
Макрон процитировал Солженицына на Генассамблее ООН
«Дайте красную карточку»: Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» по его же просьбе
Американский министр проспал 15-минутное выступление Трампа на заседании ГА ООН
«Про свои беды не смотрим». Телеведущий Евгений Попов объяснил, почему на ТВ так много Украины
МЧС ликвидирует 578 подведомственных учреждений
Макрон назвал сроки проведения саммита в «нормандском формате»
The Washington Post: Спикер Палаты представителей Конгресса США поддерживает начало процедуры импичмента Трампа
Россия не будет расширять список поставщиков газа на Украину