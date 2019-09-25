2019-09-25T23:19:40+03:00
Общество

Колумнист «КП» стала советником министра культуры РФ

Галина Ратникова будет заниматься продвижением российского кино и театра зарубежом
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Галина Ратникова назначена советником министра культуры . Фото: из личного архиваГалина Ратникова назначена советником министра культуры . Фото: из личного архива
Изменить размер текста:

Новым советником министра культуры России назначена Галина Ратникова. С чем мы ее и поздравляем! Галина Ратникова сотрудничала с «Комсомольской правдой» в качестве колумниста. Одни из ее публикаций: «Поколение 30-летних», «Не бойтесь ответственности за происходящее вокруг», «Соперничество или сотрудничество».

- Советником я работаю на общественных началах. В моей новой деятельности два основных направления. Первое - создание федеральной кинокомиссии. Это организация, которая будет заниматься созданием условий для того, чтобы на территории РФ иностранные компании снимали фильмы, - рассказала «Комсомольской правде» Галина Ратникова. - Второе направление - фестивальное. Мне поручено заниматься стратегическим развитием автономной некоммерческой организации «Русские сезоны».

Советник министра уточнила, что российские театры смогут заявить о себе на весь мир. В этом году запланирован тур по Германии, в следующем - по Франции, в 2021-ом - по Корее.

- Моя задача - написать стратегию этого фестивального направления, - уточнила Галина Ратникова. - Принять участие в гастролях сможет любой театр. Для этого нужно оставить заявку на сайте АНО «Русские сезоны». Кроме театральных постановок заграницей будут проходить выставки, также планируется добавить направление кино, поскольку оно является важной составляющей позиционирования российской культуры зарубежом.

galina.ratnikovagalina.ratnikova
Сегодня состоялась моя первая встреча в новой должности - советника Министра Культуры Российской Федерации на общественных началах. Символично, что эта встреча состоялась в моем родном регионе - Тульской области. На встрече Михаил Канаев - Заместитель руководителя кинокомиссии Тульской области , рассказал о планах развития киноиндустрии в регионе. В должности советника Министра мне поручено заниматься стратегическим развитием АНО Русские Сезоны и созданием Федеральной кинокомиссии, деятельность которой будет направлена на продвижение России, российских регионов и локаций для съёмок иностранных кинокомпаний и продюсеров. Это большой кредит доверия для меня. Пожелайте удачи на этом интересном пути!
159 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

СПРАВКА «КП»

Галина Ратникова (родилась в Туле 25 августа 1988 года) - общественный и политический деятель. Председатель благотворительного фонда Тульский Кремль. Вице-президент ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг».

Окончила московскую государственную юридическую академию им. Кутафина, а также московскую школу телевидения «Останкино».

В 2018 года получила диплом МВА в московской школе бизнеса Финансового Университета при Правительстве РФ, специальность «Стратегическое управление».

Проходила обучение в бизнес-школе «Сколково» по программам лидерство, управлением изменениями, стратегическое управление.

С 2012 по 2014 была советником губернатора Тульской области. В 2014 году - заместитель гендиректора ОАО «Корпорация развития Тульской области», после чего стала вице-президентом по работе с органами государственной власти и КСО в компании ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алькогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
Лавров обвинил Евросоюз в ненадежности
Ученые объяснили, чем опасно посещения туалета с телефоном
На станции метро «Динамо» в Москве произошло задымление
Кубанцы пригласили Илона Маска в Краснодар: Он ответил им на русском
Соловьев привал ввести санкции против Украины из-за выступления Зеленского на ГА ООН
Трамп – Зеленскому: Вы сделали меня еще более знаменитым
Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
Прокурор Украины выяснил, что адвокат «информатора» из Украины был спонсором Байдена
После выступления Зеленского на ГА ООН в Госдуме призвали его «не распространять мифы про Крым»
Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве США
Лавров на ГА ООН предложил перенести часть международных мероприятий из США
Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева
Муфтий Москвы предложил легализовать многоженство
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу
В Комитете по разведке Палаты представителей считают стенограмму разговора Трампа с Зеленским «убийственной»
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
«Ждем продолжение банкета»: Захарова прокомментировала расшифровку переговоров Трампа с Зеленским
Главу самой большой семьи в стране священника Николая Стремского подозревают в изнасиловании
Трамп о публикации стенограммы разговора с Зеленским: Никакого давления на Украину не было
Греф заявил о необходимости «революции в государственном управлении»