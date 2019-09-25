Колумнист «КП» стала советником министра культуры РФ

Новым советником министра культуры России назначена Галина Ратникова. С чем мы ее и поздравляем! Галина Ратникова сотрудничала с «Комсомольской правдой» в качестве колумниста. Одни из ее публикаций: «Поколение 30-летних», «Не бойтесь ответственности за происходящее вокруг», «Соперничество или сотрудничество».

- Советником я работаю на общественных началах. В моей новой деятельности два основных направления. Первое - создание федеральной кинокомиссии. Это организация, которая будет заниматься созданием условий для того, чтобы на территории РФ иностранные компании снимали фильмы, - рассказала «Комсомольской правде» Галина Ратникова. - Второе направление - фестивальное. Мне поручено заниматься стратегическим развитием автономной некоммерческой организации «Русские сезоны».

Советник министра уточнила, что российские театры смогут заявить о себе на весь мир. В этом году запланирован тур по Германии, в следующем - по Франции, в 2021-ом - по Корее.

- Моя задача - написать стратегию этого фестивального направления, - уточнила Галина Ратникова. - Принять участие в гастролях сможет любой театр. Для этого нужно оставить заявку на сайте АНО «Русские сезоны». Кроме театральных постановок заграницей будут проходить выставки, также планируется добавить направление кино, поскольку оно является важной составляющей позиционирования российской культуры зарубежом.

galina.ratnikova Сегодня состоялась моя первая встреча в новой должности - советника Министра Культуры Российской Федерации на общественных началах. Символично, что эта встреча состоялась в моем родном регионе - Тульской области. На встрече Михаил Канаев - Заместитель руководителя кинокомиссии Тульской области , рассказал о планах развития киноиндустрии в регионе. В должности советника Министра мне поручено заниматься стратегическим развитием АНО Русские Сезоны и созданием Федеральной кинокомиссии, деятельность которой будет направлена на продвижение России, российских регионов и локаций для съёмок иностранных кинокомпаний и продюсеров. Это большой кредит доверия для меня. Пожелайте удачи на этом интересном пути!

СПРАВКА «КП»

Галина Ратникова (родилась в Туле 25 августа 1988 года) - общественный и политический деятель. Председатель благотворительного фонда Тульский Кремль. Вице-президент ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг».

Окончила московскую государственную юридическую академию им. Кутафина, а также московскую школу телевидения «Останкино».

В 2018 года получила диплом МВА в московской школе бизнеса Финансового Университета при Правительстве РФ, специальность «Стратегическое управление».

Проходила обучение в бизнес-школе «Сколково» по программам лидерство, управлением изменениями, стратегическое управление.

С 2012 по 2014 была советником губернатора Тульской области. В 2014 году - заместитель гендиректора ОАО «Корпорация развития Тульской области», после чего стала вице-президентом по работе с органами государственной власти и КСО в компании ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг».