Вместо трех выходных - один?

Четырехдневная рабочая неделя - это как новый коммунизм. В том смысле, что ее обещают уже в обозримом будущем.

Ни рубля не уступим

- Это случится не завтра, но и не через 10 лет. Думаю, наше поколение будет жить при 35-часовой рабочей неделе, - заявил на Форуме оружейников в Ижевске председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Именно эта организация направила в правительство предложение добавить трудящимся еще один выходной. Теперь инициатива рассматривается на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Больше того, чиновники даже отдельную рабочую группу для этого создали.

- Наше требование, на котором мы будем жестко стоять, - изменения не должны сказываться на уровне зарплаты. Наоборот, ее надо увеличивать, - считает Шмаков.

Эту же мысль он высказал премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, с которым встречался на прошлой неделе.

- Если и менять трудовое законодательство, то с соблюдением всех гарантий работникам, - заверил Медведев.

Эксперты, похоже, поставили крест на мечтах россиян о четырехдневной рабочей неделе.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Экономисты против

Дальше появились новости: мол, власти уже готовы запустить эксперимент с четырехдневкой - для начала на отдельно взятых предприятиях. Но после совещания в Министерстве труда и соцразвития от этой идеи отказались.

- Какого-то централизованного эксперимента пока решили не проводить, но никто не запрещает отдельным предприятиям провести их у себя, - считает секретарь ФНПР Олег Соколов.

Он принимал участие в том самом совещании и рассказал, почему инициативу не поддержали чиновники.

- Против высказались Минэкономразвития и Минфин. У Минпросвещения позиция двоякая: учителей не хватает, и они не хотят, чтобы их нагрузка увеличивалась, но, с другой стороны, при четырехдневке люди смогут больше времени проводить с детьми. Все сошлись на том, что сокращение рабочей недели возможно, но в отдаленной перспективе.

Если централизованный эксперимент решили попридержать, то на отдельных предприятиях лишний выходной закон не запрещает. Об этом задумались предприятия энергетической отрасли.

- Пока каких-то конкретных решений нет, они просчитывают последствия короткой рабочей недели, - сообщил директор департамента условий и охраны труда Минтруда и соцзащиты Валерий Корж. - Важно, чтобы, сократив рабочую неделю, мы не увеличили другой рукой трудовой день.

Еще и в субботу пахать?!

Пока в высоких кабинетах заседают, а на заводах просчитывают, как бы не прогореть на лишних выходных, эксперты пугают не сокращением, а увеличением рабочего времени.

- Такие факторы, как слабый экономический рост, минимальный уровень безработицы и сокращающаяся численность рабочей силы, говорят о том, что россиянам стоит ждать роста продолжительности рабочего времени, - считают специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. - Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат возможен лишь в отдаленном будущем.

Речь не о 20 годах или 30 - вообще не о каком-то конкретном сроке. Нужно, чтобы сошлось несколько факторов. О производительности труда и росте доходов людей говорили и раньше, но эксперты РАНХиГС обращают внимание еще и на необходимость стабилизировать, а еще лучше увеличить численность рабочей силы.

Демографическая яма 1990-х привела не только к тому, что теперь рожать некому. Многочисленное поколение советских беби-бумеров, родившихся в 1944 - 1963 годах, постепенно выходит на заслуженный отдых. Их места на рынке труда должны занять как раз дети перестройки и 90-х. Так что как бы не пришлось вместо трех выходных, о которых уже вовсю мечтают россияне, довольствоваться одним.

Крест на надеждах людей на лишний выходной ставят и аргументы экспертов о том, что работаем мы не так уж и много. По крайней мере если посмотреть на другие страны. Максимальная продолжительность рабочего времени, установленная законом, 40 часов в неделю. Вполне на уровне Европы, а вот в развивающихся странах, к которым мы пока ближе по экономическим показателям, вкалывают, как правило, больше. Там и 48 часов в неделю обычное дело. Оплачиваемый отпуск (20 рабочих дней) у нас тоже не меньше, чем на Западе. А вот трудолюбивые японцы и китайцы привыкли обходиться 8 и 5 днями соответственно.

- Наконец, в России 14 праздничных дней в году. Это существенно больше, чем в большинстве развитых стран, - добавляют эксперты.

Подсчет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Константин КАЛАЧЕВ, политтехнолог:

Лучше бы длинный отпуск предложили

- Идея четырехдневной рабочей недели в известной степени погремушка для населения. Она призвана отвлечь внимание. Другое дело, что, судя по всему, выбрана она была не очень удачно. Власти же не говорят, что, мол, вводим четырехдневку со следующего года. Речь о каком-то отдаленном светлом будущем. Я недавно пошутил, что лучше бы предлагали не четырехдневную рабочую неделю, а длинный отпуск. Два месяца, а то и три. Но в каждой шутке есть доля правда. Не берусь рассуждать о том, насколько это выполнимо, но политтехнологический эффект, думаю, был бы лучше. Это же отличная идея для семей с детьми: у ребенка большие летние каникулы, а у мамы с папой неделя-две отпуска. Можно подключить к этому идею роста рождаемости - вывести схему: чем больше детей, тем больше отпуск.

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Плюсы сокращенной рабочей недели очевидны, а вот минусы?!

Многие россияне живут по принципу из старого анекдота: «Я не хочу больше зарабатывать, я хочу больше получать». Это пока совсем из области фантастики. А вот получать столько же, но работать меньше - такую перспективу власти уже рисуют народу. (подробности)