Прогульщик? Да я просто не в настроении!

В больнице Калининграда появилась очередь для тех, кто хочет «просто спросить»

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Мужчина оправдал 400 прогулов на работе плохим настроением и стрессом

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Американцы удочерили девочку с Украины и заподозрили в ней взрослую карлицу

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Сбежавшая черепаха проползла несколько кварталов за 15 месяцев

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Омичка делала селфи с пистолетом и ранила себя, перепутав спусковой крючок с кнопкой на телефоне

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Уралец не решился отвлечь продавщицу от телефонного разговора и передумал грабить магазин