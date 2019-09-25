2019-09-24T12:36:26+03:00
Анекдоты

Прогульщик? Да я просто не в настроении!

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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В больнице Калининграда появилась очередь для тех, кто хочет «просто спросить»

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Мужчина оправдал 400 прогулов на работе плохим настроением и стрессом

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Американцы удочерили девочку с Украины и заподозрили в ней взрослую карлицу

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Сбежавшая черепаха проползла несколько кварталов за 15 месяцев

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Омичка делала селфи с пистолетом и ранила себя, перепутав спусковой крючок с кнопкой на телефоне

* * *

Уралец не решился отвлечь продавщицу от телефонного разговора и передумал грабить магазин

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Я календарь переверну - и никакого сентября
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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