Прогульщик? Да я просто не в настроении!
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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В больнице Калининграда появилась очередь для тех, кто хочет «просто спросить»
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Мужчина оправдал 400 прогулов на работе плохим настроением и стрессом
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Американцы удочерили девочку с Украины и заподозрили в ней взрослую карлицу
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Сбежавшая черепаха проползла несколько кварталов за 15 месяцев
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Омичка делала селфи с пистолетом и ранила себя, перепутав спусковой крючок с кнопкой на телефоне
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Уралец не решился отвлечь продавщицу от телефонного разговора и передумал грабить магазин
ИСТОЧНИК KP.RU